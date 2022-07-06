В Минкультуры прошел питчинг игровых фильмов в стадии завершения производства

БК рассказывает о 14 картинах, принявших участие в очной защите

5 июля в Министерстве культуры РФ прошла очная защита игровых фильмов, находящихся в стадии завершения производства. С привественным словом выступил глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Дмитрий Давиденко, отметивший, что на данный конкурс было подано 32 заявки, допущено — 14 фильмов.

Часть представленных фильмов на стадии завершения производства составляли авторские картины с перспективами участия в фестивальной гонке. Кроме того, экспертному совету были представлены фильмы, снятые на киргизском и алтайском языках.

Питчинг игровых фильмов, находящихся в стадии завершения производства

Картина Я ХОЧУ! Я БУДУ! рассказывает о жительнице Нижнего Новгорода, которая, по мнению окружающих, счастлива как на работе, так и дома. Но глубоко внутри она понимает, что прожила жизнь, воплощая желания других людей и боясь себе признаться в этом. Так в свои 45 лет она решается уйти с работы и переехать в другой город, чтобы начать карьеру стендап-комика и стать счастливой. В качестве режиссера заявлен Павел Воронин, в числе актеров — Екатерина Гусева, Станислав Дужников, Валентина Ляпина и Андрей Нестеренко. При бюджете 39,1 млн авторы запрашивают 3,990 млн на создание музыки и постпродакшн.

Еще одна женская история показана в криминальной драме ЗОСЬКИНА ЗАПРАВКА. Мать-одиночка работает на заправке и мечтает о принце на белом коне. Принц в виде сотрудника инкассаторской службы появляется, и он оказывается ранен во время ограбления. Девушка помогает ему, однако долгое время остается неизвестным, как на самом деле произошло ограбление. Роли в проекте исполняют Зоя Бербер, Александр Самойленко и Николай Кирьянов. В создании проекта с этапа разработки участвует компания “Парадиз”, она же планирует выступить в качестве прокатчика.

Желание обрести долгую фестивальную судьбу видно в социальной драме КУБА, МАРИНА Константина Богославского, продюсер которой выступает Егор Одинцов. Главная героиня по прозвищу Куба работает одним из руководителем на стройке большого речного порта, вокруг которой в провинциальном поселке строится вся жизнь. Куба согласовывает снос памятника без вести пропавшей девушки. Случайно женщина находит загадочную записку исчезнувшей, которую решается отдать ее возлюбленному. Встреча с молодым человеком и содержание записки полностью меняют жизнь героини. Роли в картине исполнили Марина Ганах, Тимовей Филин, Леонид Бичевин. Общий бюджет составляет 28,284 млн рублей, запрашиваемые средства — 16,5 млн.

Еще один потенциальный участник фестивальной гонки — картина ПОХОЖИЙ ЧЕЛОВЕК Семена Серзина, ранее снявшего картину ЧЕЛОВЕК ИЗ ПОДОЛЬСКА. Погиб человек, о котором практически ничего не известно. Главный герой проходит сквозь череду знакомых погибшего, чтобы восстановить его портрет и что-то про него понять. Режиссер и автор сценария фильма также исполнит главную роль. В картине появятся Виктория Исакова, Максим Виторган и Любовь Толканина.

Авторский российско-киргизский проект АРНО о девочке, которая пытается стать для своего отца сыном, чтобы заслужить его любовь, также запрашивает средства на постпродакшн и досъемки в Санкт-Петербурге. По словам продюсеров картины, консультант Каннского кинофестиваля Жоэль Шапрон посмотрел черновую сборку фильма и оценил ее довольно высоко. Материал с эффектным и завораживающим визаульным рядом кинематографистам удалось снять лишь за 6 млн рублей. У ведомства запрашиваются еще 12 млн.

Психологический триллер МИКУЛАЙ Ильшата Рахимбая представит историю одинокого старика Микулая, который, не справившись с болью утраты близких людей, сделал вместо них куклы и начал терять связь с реальностью. Актерский состав: Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Варвара Шмыкова и Екатерина Агеева. Выступить в качестве прокатчика фильма готова компания Russian World Vision. Общий бюджет составляет 30 млн рублей, запрашиваемая сумма на постпродакшн — 5 млн рублей.

Одним из немногих проектов, сюжет которого происходит в современности, стал ПРЯМОЙ ЭФИР Карена Оганесяна. Однажды главных героев фильма настигнет карма. В прямом эфире в соцсетях им придется ответить за поступки, совершенные 20 лет назад. До завершения проекта с Кириллом Кяро и Павлом Чернышовым в главной роли осталось несколько съемочных смен. Также средства запрашиваются на визуальные эффекты.

Свою новую картину также презентовал Андрей Смирнов. События драмы ЗА НАС С ВАМИ происходят в Москве, в 1952 году после окончания XIX съезда КПСС. В одной из комнат коммунальной квартиры на Большой Пироговке живет семейство Петкевичей: Ариадна с мужем Брисом, и ее родители — профессор философии Петр Казимирович и его жена Ангелина Федоровна. За несколько месяцев, оставшихся до смерти Сталина, семья переживает арест отца, уход Бориса и увольнение Ариадны. Так женщины остаются один на один с этими испытаниями. Роли в проекте исполняют Юлия Снигирь, Ксения Раппопорт и Андрей Смоляков. Компания "Мармот-фильм" заправшивает средства на постпродакшн картины. Прокат запланирова на 5 марта 2023 года.

Современную городскую сказку КУПЛЮ ЛЮБОВЬ с Ингрид Олеринской и Егором Сальниковым представил режиссер Алексей Шахназаров. Как отметил автор, 90% фильма сняты, однако необходимо переснять некоторые сцены. По прокату у продюсеров есть договоренность с компанией “Синемаус Студио”. Скованные наручниками Петя и Василиса должны за три дня возместить ущерб в 100 млн рублей Анатасу, чей Rolls Royce они разбили, катаясь по Москве и притворяясь друг перед другом важными персонами . Так простой провинциальный парень Петя и гламурная Василиса проходят через смертельные испытания, на которые их толкают теперь не только собственные страхи остаться аутсайдерами по жизни, но и желание выжить. Стоимость производства картины составляет 63 млн рублей, запрашиваемая сумма — 22 млн рублей.

Сразу три дебютных проекта были представлены в ходе питчинга. Драма ТРОПА режиссера и сценариста Михаила Кулунакова расскажет о современных жителях Алтайских гор. На досъемки, создание музыку и организацию горных экспедиций компания "Русское Возрождение" просит 30 млн рублей, общий бюджет — 45 млн рублей. Компания "Вега Фильм" снимает картину на алтайском языке.

Еще один представленным дебютным проектом стал ЛИШЕННЫЙ Татьяны Моисеевой. Устроившись на ночлег в покинутом хозяевами доме, Сергей встречает умалишенного юношу. После этого он получает шанс изменить свою жизнь. Художественным руководителем выступает Иван И. Твердовский, главные роли исполняют Алексей Ежелев и Георгий Казаков. В числе партнеров фильма значится компания Tenletters.

Заключительным дебютом стала драма ЭРА дебютанта Вениамина Илясова. Как отметила продюсер Татьяна Петрик, фильм находится на финальной стадии монтажа. История картины разворачивается на берегу Черного моря, куда герои приезжают, чтобы начать новую жизнь. Женщина по имени Эра начинает отношения сначала с одним, а затем с другим мужчиной. Для ее сына такое поведение матери равносильно предательству, однако Эра не осознает этого. Сын, лишенный возможности двигаться и говорить, становится не просто немым свидетелем, но и неосознанным участником неразумной любви матери.

Продолжил тему путешествий картина БУРХАН. ДУХ БАЙКАЛА о мальчике, который тяжело переживает смерть матери. Отец отвозит его к дедушке на Байкал, где и начинаются фантастические приключения героя. На данный момент смонтиованы 30 минут, команда фильма запрашивает средства на досъемки и постпродакшн.

Фолк-хоррор ДОМОВОЙ Андрея Загидуллина рассказывает об осиротевших Варе и Арсении, которые переезжают из родной деревни в дом к приемным родителям. Единственным защитником детей от зловещих опекунов становится становится старинный родовой дух Домовой. Роли в проекте исполняют Василиса Немцова, Олег Чугунов, Виталий Кищенко и Наталия Вдовина. Продюсеры — Иван Елисеев и Аркадий Видов. На данный момент проект находится в постпродакшне, ожидаются досъемки. Как отметил продюсер картины, по прокату фильма есть договоренность с компанией "Централ Партнершип". Бюджет картины составляет 115 млн, эстимейт сборов в России и СНГ заявлен на уровне 250 млн рублей.