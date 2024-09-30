Минкультуры объявило даты начала приема заявок на выделение субсидий кинематографистам

Их можно будет подать с 1 по 31 октября

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Дмитрий Давиденко сообщил на пресс-конференции в Минкультуры РФ, что сбор заявок от организаций кинематографии на предоставление субсидий в 2024 году начнется 1 октября.

Подать заявки можно только в электронном виде до 23:59 31 октября. Заявки, поступившие позже указанной даты, приниматься не будут.

Отмечается, что в конкурсном отборе могут принимать копродукционные проекты – для их реализации необходимо руководствоваться действующими двухсторонними и многосторонними соглашениями с зарубежными странами.

Условия отбора целиком будут опубликованы на сайте ведомства 1 октября.

Фото: официальный сайт Министерства культуры России