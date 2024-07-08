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Минкультуры утвердило план по поддержке традиционных ценностей в 2024-2026 годах

Автор: БК

8 июля 2024

Он состоит из 14 тематических разделов, которые включают в себя 138 мероприятий

Министерство культуры России определилось с планом мероприятий по реализации указа президента о сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных ценностей в 2024-2026 годах.

Сообщается, что он состоит из 14 тематических разделов, которые включают 138 мероприятий.

В их числе – поддержка создания сценариев, посвященных продвижению семейных ценностей, супружеской верности и многодетности, организация показов «золотой коллекции» игровых и анимационных фильмов в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, а также проведение мероприятий по противодействию излишнему использованию иностранной лексики произведениях литературы и искусства.

Ответственными исполнителями плана являются заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы субъектов Российской Федерации, а также общественные, научные, религиозные организации. 

Фото: официальный сайт Минкультуры РФ

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