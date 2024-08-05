Минкультуры подвело кинопрокатные итоги за семь месяцев 2024 года

Объем рынка за семь месяцев составил 28,7 млрд рублей

В разговоре с ТАСС министр культуры России Ольга Любимова представила статистику по российскому рынку кинопроката в 2024 году..

По ее словам, за семь месяцев объем рынка составил 28,7 млрд рублей, а общая посещаемость кинотеатров – 80,9 млн человек. 83% кассовых сборов кинопроката пришлись на российские фильмы, однако доля самих отечественных картин составила около 30%.

Доля азиатских лент составила 24% от всех иностранных релизов в кинопрокате, а их доля по сборам и зрителям от общего числа зарубежных проектов этого года – 18%. Любимова также отметила, что азиатские проекты «могут стать отличной альтернативой североамериканским и европейским картинам».

Фото: официальный телеграм-канал Ольги Любимовой