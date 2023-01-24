Минкультуры изменит процедуру выдачи прокатного удостоверения

Ведомство предлагает создать Государственный реестр национальных фильмов

Министерство культуры РФ изменит процедуру предоставления удостоверения национального фильма и прокатного удостоверения на фильм. Обновления планируется внести в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Законопроектом предлагается создать Государственный реестр национальных фильмов помимо уже существующего Государственного регистра фильмов (реестра прокатных удостоверений). В частности, прокатное удостоверение национального фильма и прокатное удостоверение на фильм будет предоставлено с помощью внесения записей в Государственный реестр национальных фильмов и в Государственный регистр фильмов.

Иными словами, планируется переход на «реестровую модель» выдачи удостоверений: источником достоверных сведений о правовых статусах лиц становятся информационные ресурсы, а не бумажные документы. «Вместо оформления бумажных документов по итогам предоставления государственной услуги будет формироваться юридически значимая запись в информационном ресурсе и предоставляться выписка из него (Государственный реестр национальных фильмов, Государственный регистр фильмов) в форме электронного документа», – отмечают в Минкультуры.

Кроме того, предлагается определить понятия «прокатное удостоверение на фильм» и «удостоверение национального фильма», которые в настоящее время отсутствуют в законе «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».