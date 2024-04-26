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Минкультуры хочет увидеть больше семейных патриотических фильмов в кинотеатрах

Автор: Илья Кувшинов

26 апреля 2024

Об этом заявил директор департамента кинематографии и цифрового развития Дмитрий Давиденко

Директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Дмитрий Давиденко заявил на ежегодной Всероссийской конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма», что российским зрителям не хватает семейных патриотических фильмов. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня большую часть, 70% проектов в кинотеатрах, занимает российское кино. В частности, появились фильмы для семейного просмотра. И люди поверили, что можно прийти с детьми, прийти с семьей, посмотреть доброе, патриотическое кино. Проблема в том, что таких проектов немного. Сценаристы разучились писать добрые, простые истории», – подчеркнул он.

Давиденко также пояснил, что министерство ориентируется на приоритетные темы, в числе которых семья, дети, их защита и поддержка, а также сохранение и популяризация традиционных семейных ценностей.

«Будут ли такие проекты? Мы очень надеемся. Мы заранее объявляем приоритетные темы, чтобы наши сценаристы понимали, что сегодня нужно государству и дальше время покажет. Быстро сделать хороший, качественный продукт невозможно. Это требует времени. Поддержка государства, финансовая субсидия, она есть. Осталось только дождаться заявки и не ошибиться, выбрав правильный проект и талантливую команду, которая несет ответственность перед нашим обществом», – добавил директор департамента.

Фото: Freepik

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