Минкультуры поддержит в прокате восемь российских фильмов

Всего ведомство рассмотрело 24 заявки

В 2022 году Министерство культуры РФ возобновило поддержку проката российских фильмов. В рамках конкурса на получение господдержки экспертной комиссией отобраны восемь полнометражных игровых картин. Всего были рассмотрены 24 заявки.

Государственную финподдержку в прокате получат фильмы: МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, КЭТ, КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я, НАХИМОВЦЫ, МЕЖСЕЗОНЬЕ, СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫНЕ, ОДНА. Повторно в прокат при поддержке ведомства выйдет фильм ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ к 85-летию Андрея Кончаловского.

Из отобранных проектов четыре фильма сняты при поддержке Минкультуры (КЭТ, КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я, НАХИМОВЦЫ, ОДНА), два фильма — при поддержке Фонда кино (СВОЯ ВОЙНА: ШТОРМ В ПУСТЫНЕ, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК).

В 2021 году поддержка проката министерством не проводилась.