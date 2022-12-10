Минкультуры определило размер господдержки кинопроизводства в 2023 году

Фильму или сериалу могут выделить до 100 млн рублей

Министерство культуры РФ представило ключевые принципы господдержки кинопроизводства в 2023 году. Режиссеры полных метров, кроме дебютных фильмов, и сериалов могут претендовать на госфинансирование в размере до 70%, но не более 100 млн рублей.

При этом выпускники государственных вузов могут претендовать на полную поддержку своей дебютной работы, но в размере не более 60 млн рублей. На частичное финансирование дебютных фильмов других категорий может быть выделено не более 50 млн рублей.

Максимальный размер поддержки неигровых полнометражных проектов в 2023 году составит 10 млн рублей, уникальных авторских короткометражных анимационных картин — не более 350 тысяч рублей за минуту.

Ранее Минкультуры опубликовало список из 17 приоритетных тем господдержки кинопроизводства на 2023 год.