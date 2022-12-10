top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Минкультуры определило размер господдержки кинопроизводства в 2023 году

Минкультуры определило размер господдержки кинопроизводства в 2023 году

Автор: БК

10 декабря 2022

Фильму или сериалу могут выделить до 100 млн рублей

Министерство культуры РФ представило ключевые принципы господдержки кинопроизводства в 2023 году. Режиссеры полных метров, кроме дебютных фильмов, и сериалов могут претендовать на госфинансирование в размере до 70%, но не более 100 млн рублей.

При этом выпускники государственных вузов могут претендовать на полную поддержку своей дебютной работы, но в размере не более 60 млн рублей. На частичное финансирование дебютных фильмов других категорий может быть выделено не более 50 млн рублей.

Максимальный размер поддержки неигровых полнометражных проектов в 2023 году составит 10 млн рублей, уникальных авторских короткометражных анимационных картин — не более 350 тысяч рублей за минуту.

Ранее Минкультуры опубликовало список из 17 приоритетных тем господдержки кинопроизводства на 2023 год.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино объявил итоги конкурса по поддержке проектов для семейной аудитории
Подробнее
«МТС Медиа» утвердила новую структуру правления и стратегию развития
Подробнее
«Новогодняя битва» 2022: два Котта и Чебурашка
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов лидеров производства
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, которые являются лидерами кинопроизводства
Подробнее
ИРИ объявил конкурс на поддержку дебютантов
Подробнее
«Кинопоиск» презентовал премьеры декабря 2022 года
Подробнее
Premier анонсировал новинки библиотеки декабря 2022 года
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России с 28 ноября по 4 декабря
Подробнее
Фестиваль «Зимний» раздал награды
Подробнее
ИРИ начал прием заявок на участие в Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Елки 9» уверенно возглавляют прокат
Подробнее
Алексей Кудрин стал советником «Яндекса» по корпоративному развитию
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Елки 9» продолжают лидировать
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Тень. Взять Гордея»
Подробнее
Питчинг анимационных проектов Суздальфеста и «Союзмультфильма» начал прием заявок
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 8–11 декабря 2022 года
Подробнее
Директором по маркетингу Kion назначена Анастасия Полякова
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 декабря
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Непослушник 2»
Подробнее