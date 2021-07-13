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Киностудия Министерства обороны купила имущество обанкротившегося «Главкино»

Размер заключенной сделки неизвестен

Начальная цена всех активов составила 1,5 млрд рублей. Почти все продаваемое имущество, куда входили земельные участки, недвижимость и оборудование, было в залоге у ВТБ. На продажу выставлялись три лота, включающие активы ООО «Главкино» и АО «УК "Главкино"».

В итоге имущество «Главкино» купила киностудия «Звезда», которая управляется Минобороны через творческое объединение «Красная звезда» и ТРК «Звезда». 

На данный момент ВТБ является крупнейшим кредитором «Главкино» с требованиями 7,1 млрд рублей. Теперь почти все вырученные на торгах деньги пойдут на погашение требований ВТБ как залогового кредитора по делу о банкротстве компании. 

«Главкино» — кинотелевизионный комплекс, основанный в 2008 году. Киностудия сдает в аренду съемочные павильоны, предоставляя съемочное оборудование и занимаясь постройкой декораций. Комплекс включает в себя девять павильонов общей площадью свыше 8,6 тыс. кв. м. Студия работала над проетами для НТВ, студии «Красный квадрат», Comedy Club Production, «Первого канала», студия «Тритэ» и BAZELEVS.

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13.07.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Интерфакс

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