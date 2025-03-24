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Съемки нового фильма Андрея Звягинцева начнутся в Риге осенью

Автор: Илья Кувшинов

24 марта 2025

Сценарий «Минотавра» режиссер написал совместно с Семеном Ляшенко

Компания Arte France Cinéma приняла решение о совместном производстве и покупке четырех проектов – одним из них станет новый фильм Андрея Звягинцева МИНОТАВР (Minotaure). Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.

В центре повествования ленты окажется директор российской компании, готовящейся к масштабным сокращениям, который узнает, что у его жены роман с другим человеком. В релизе отмечается, что это «снятая в эмиграции интимная драма, которая разворачивается на фоне современной России и является сочетанием политической притчи и детективного триллера».

Сценарий МИНОТАВРА режиссер написал совместно с Семеном Ляшенко, автором книги «Путь фильма "Апокриф" Андрея Звягинцева».

Съемки картины запланированы на сентябрь-ноябрь этого года в Риге. Кастинг на участие в проекте еще продолжается. Производством ленты занимаются MK Productions (Франция), CG Cinéma (Франция), Forma Pro Films (Латвия), Razor Film Produktion (Германия).

Фото: кадр со съемок фильма НЕЛЮБОВЬ

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