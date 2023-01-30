Минюст предлагает расширить «принудительное лицензирование» на видеосервисы

Ранее Минэкономразвития и Минкультуры не поддержали проект показа зарубежных фильмов в кинотеатрах

Минюст считает, что принудительное лицензирование необходимо распространить как на офлайн-, так и на онлайн-кинотеатры. Соответствующий ответ ведомство направило Правительству, комментируя инициативу члена комитета Совета федерации по экономической политике Эдуарда Исакова о разрешении проката зарубежных фильмов без согласия правообладателей из недружественных стран. Об этом сообщает Коммерсант.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития и Минкультуры не поддерживают данную инициативу Исакова. В свою очередь Минюст отмечает ряд технических недочетов, однако одним из ключевых недостатков проекта называет ограничение только офлайн-прокатом, тогда как «недружественные и недобросовестные действия» зарубежных правообладателей «негативным образом повлияли на целый ряд сфер», в частности, на российские онлайн-кинотеатры.

Летом 2022 года в Госдуму был внесен проект депутата Дмитрия Кузнецова, который также предлагал ввести принудительную лицензию не только для кинотеатрального проката, но и для видеосервисов. После негативных отзывов Кузнецов заявил, что повторно внесет вариант, учитывающий только демонстрацию в кинотеатрах, однако этого не произошло.