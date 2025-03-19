В Москве впервые пройдет фестиваль научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний»

Фильмом открытия станет документальная лента «У ветра нет хвоста»

Организаторы XX Международного кинофестиваля научно-популярных и исследовательских фильмов «Мир знаний» представили программу смотра, который впервые пройдет в Москве с 27 по 30 марта.

Основным тематическим направлением конкурсных программ станет взаимодействие человека и новых технологий, связь науки и этики. В рамках фестиваля покажут фильмы из Испании, Панамы, Ирана, Индии, Сербии и России. Председателем жюри выступит ведущий специалист по документальному и научно-популярному кино Галина Прожико.

Фильмом открытия смотра, которое состоится 27 марта в кинотеатре «Художественный», станет документальная лента У ВЕТРА НЕТ ХВОСТА Никиты Сташкевича и Ивана Власова.

В юбилейной программе «Лучшие из лучших» будут показаны ленты, которые за время фестиваля получали Гран-при. Помимо этого, зрителей ждут специальная внеконкурсная программа о традициях и образе жизни мусульманского Востока и многое другое.

Образовательная программа «Мира знаний» будет состоять из серии лекций и мастер-классов экспертов в области мирового кинематографа. Так, например, на Киностудии Горького пройдет открытая конференция «Методика и практика работы в современном научно-популярном кино в мире и в России». Она будет посвящена актуальным возможностям и вызовам в производстве и реализации научного и документального контента на онлайн-платформах и в кинотеатрах.

Более подробная информация о программе фестиваля доступна на официальном сайте.