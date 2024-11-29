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Игорь Мишин покидает должность генерального продюсера KION

Автор: БК

29 ноября 2024

Новость подтвердили в пресс-службе стриминга

С сентября 2019 Игорь Мишин занимал должность вице-президента ПАО «МТС». В апреле 2021 он запустил на орбиту онлайн-кинотеатр KION. С 1 января 2023 года Игорь Мишин являлся генеральным продюсером стриминга.

Новость об уходе с поста Мишин опубликовал в своих социальных сетях. Пресс-служба KION, в свою очередь, выпустила следующее заявление: «Трудовой контракт с Игорем Мишиным расторгнут по соглашению сторон в связи с личными обстоятельствами».

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