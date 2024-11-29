Игорь Мишин покидает должность генерального продюсера KION
Автор: БК
29 ноября 2024
Новость подтвердили в пресс-службе стриминга
С сентября 2019 Игорь Мишин занимал должность вице-президента ПАО «МТС». В апреле 2021 он запустил на орбиту онлайн-кинотеатр KION. С 1 января 2023 года Игорь Мишин являлся генеральным продюсером стриминга.
Новость об уходе с поста Мишин опубликовал в своих социальных сетях. Пресс-служба KION, в свою очередь, выпустила следующее заявление: «Трудовой контракт с Игорем Мишиным расторгнут по соглашению сторон в связи с личными обстоятельствами».
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