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Правительство дополнительно выделит 5,5 млрд рублей на производство фильмов

Автор: БК

4 мая 2022

Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Правительство предоставит дополнительную финансовую помощь российской киноиндустрии в размере 5,5 млрд рублей, сообщил 4 мая премьер-министр Михаил Мишустин.

Глава правительства отметил, что в федеральном бюджете на поддержку отрасли в 2022 году уже предусмотрено свыше 9 млрд рублей. Таким образом, суммарно в этом году на производство полнометражных блокбастеров, фильмов для семейного просмотра, неигровое кино и короткие метры будет выделено более 14,5 млрд рублей. Также средства пойдут на поддержку дебютных работ начинающих режиссеров, которые заканчивают обучение в вузах.

 

Михаил Мишустин напомнил, что на российские картины билеты можно покупать по «Пушкинской карте». Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что среди всех покупок по карте на кинотеатры приходятся 18 %. По данным Минкультуры, по «Пушкинской карте» куплено более 1,7 млн кинобилетов. В настоящее время общие траты на билеты в кинотеатры, театры, музеи за время существования программы составляют 5 млрд рублей.

 

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