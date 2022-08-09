«Сердце Пармы» станет фильмом открытия ММКФ

Закроет фестиваль «Решение уйти» Пак Чхан-Ука

В конкурсных и внеконкурсных программах ММКФ в этом году будет представлено более 230 картин из 65 стран мира. «Нам удалось соблюсти идеальный баланс, – заявил председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев. – Примерно половину стран, представленных в программах фестиваля, составляют так называемые недружественные страны и половину – не относящиеся к этому перечню. В сфере культуры мы стремимся не возводить стены и не составлять списки «отмен». Мы аплодируем мужеству тех кинематографистов, которые несмотря на сложнейшие политические условия и трудности с логистикой, смогли добраться до фестиваля из других стран. Попытка отмены нашей кинематографии глобально не удалась. Фестиваль состоится. В этом году мы нанесли на знамя фестиваля два слова – поиск и открытие. Открытие новых стран, новых имен, новых территорий. Поиск новых точек роста мирового кино».

Индия и Франция представили к участию на фестивале по 20 картин, Китай и США – по 18 фильмов, Израиль и Иран – 16 и 15 картин соответственно, Южная Корея – 11, Мексика – 10, Германия и Италия по 9 картин, по 8 – Бразилия и Испания, по 6 картин – Аргентина и Сербия, по 4 – Великобритания, Швейцария и Филиппины.

Фильмом открытия станет исторический эпик СЕРДЦЕ ПАРМЫ Антона Мегердичева. Закроет фестиваль детективный триллер РЕШЕНИЕ УЙТИ Пак Чхан-Ука.

Председателем жюри ММКФ выступит Евгений Миронов. В состав жюри также вошли продюсер из ЮАР Танди Дэвидс, оператор Гайк Киракосян, режиссер Андрей Кравчук.

ОСНОВНОЙ КОНКУРС

ОГОРОД, режиссер Лариса Садилова, Россия

УСЕКНОВЕНИЕ, режиссер Синиша Цветич, Сербия

МОЛОДОСТЬ, режиссер Дмитрий Давыдов, Россия

ГЛАС ВОПИЮЩЕГО В ПУСТЫНЕ, режиссер Киприан Мега, Румыния

ПУТЕШЕСТВИЯ МАСТОРНЫ, режиссер Чань Мин Чжи Ляо, Китай

ВЕРБЛЮЖЬЯ ДУГА, режиссер Виталий Суслин, Россия

УЛЬИ, режиссер Луис Басурто, Перу

НАДЕЖДА, режиссер Умит Керекен, Турция, Германия, Словения

МАРИЯ. АНГЕЛ ОКЕАНА, режиссер Аруна Джаявардана, Шри-Ланка

Программа основного конкурса будет еще дополняться.

В этом году ММКФ запустит новую программу – конкурс российского кино «Русские премьеры». Лауреату будет вручаться приз «Серебряный Георгий». «Мы запускаем конкурс российского кино с большим стратегическим замахом, – отметил Иван Кудрявцев. – Нам представляется, что ММКФ может выполнять очень важную роль большого киноторгового континентального кинохаба, где могут встречаться разные рынки. В том числе рынки, которым трудно быть представленными на других международных площадках или трудно быть замеченными там».

КОНКУРС «РУССКИЕ ПРЕМЬЕРЫ»

Председатель жюри – режиссер Сергей Урсуляк. В состав жюри вошли режиссер Иван И. Твердовский и продюсер Петр Ануров.

F20, режиссер Арсений Герасимов, Россия

ЖАННА, режиссер Константин Статский, Россия

ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, режиссер Петр Тодоровский, Россия

КЭТ, режиссер Борис Акопов, Россия

МИКУЛАЙ, режиссер Ильшат Рахимбай, Россия

ПЕТРОПОЛИС, режиссер Валерий Фокин, Россия

ПОХОЖИЙ ЧЕЛОВЕК, режиссер Семен Серзин, Россия

КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

Председатель жюри – малазийский режиссер У-Вэй Бин Хаджи Шаари. В состав жюри вошли режиссер, продюсер Наталья Гугуева, режиссер Владимир Тюлькин.

БЕЛАЯ НОЧЬ, режиссеры Таня Химена, Йоллотль Альварадо, Мексика

ГОЛУБОГЛАЗЫЙ ЯПОНЕЦ, режиссер Чавдар Георгиев, США, Россия, Япония

ЗЕМЛЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, режиссер Андрей Ананин, Россия

КВАРТЕТ, режиссер Никита Сташкевич, Россия

КОГО ЛЮБЛЮ…, режиссер Анна Бергер, Россия

СВЯТОЙ АРХИПЕЛАГ, режиссер Сергей Дебижев, Россия

ФЕЛЛИНИ И ЕГО ТЕНЬ, режиссер Кэтрин Макгилврэй, Италия, Швейцария

РОК-БАРИТОН, режиссер Бертран Норман, Франция, Россия

18 ТЫСЯЧ ФУТ, режиссер Мехди Шамохамади, Иран

ГОРЯЩИЙ ЛЕД, режиссер Ханьсян Лю, Китай

КОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО

Председатель жюри – израильский режиссер Гур Бентвич, также в состав жюри вошли итальянский режиссер и продюсер Мишель Дзампино, актриса Александра Ребенок.

А, режиссер Татьяна Жукова, Россия

БЕЗ ЧЕТВЕРТИ ПОЛДЕНЬ, режиссер Алекс Ноппель, Мексика

БРИЗ, режиссер Хамидреза Газеми, Иран

ВИЛЛКАВИВА. СВЯЩЕННЫЙ ОГОНЬ МЕРТВЫХ, режиссер Павел Кеведо Ульяури, Эквадор

ГРУЗ, режиссеры Рони Вайнер, Амитай Хаюн, Израиль

ЗЕЛЕНОЕ ПОЛЕ, режиссер Тинистан Темиржан Уулу, Кыргызстан

ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ, режиссеры Тянь Гуань, Цзюньцзе Лам, Китай

КРОТЫ, режиссер Ваня Виктор Кабир Тоньола, Швейцария

КУСАЧИЕ ПЕСКИ, режиссер Анна Голенко, Эстония

МОРОЖЕНОЕ, режиссер Стив Спремо, США, Сербия, Аргентина

НАДЕЖНО И БЫСТРО, режиссер Пак Джэхен, Республика Корея

ПРОСТО НАЕДИНЕ, режиссер Аглая Филипович, Сербия

ПЯТНО, режиссер Альваро Лопес Альба, Испания

СВЯТАЯ ВОДА, режиссеры Мукунд Нараян, Сантош Сингх, Индия

СВЯТАЯ МАРИЯ, КУДА ТЫ УШЛА?, режиссер Майкл Кратохвил, Австралия

ТЕОРИЯ ДВОЙНЫХ ПЛАНЕТ, режиссер Савелий Осадчий, Россия

МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА, режиссер Софи Да Коста, Франция

НЕ ДЫШИ, режиссер Милад Насимсобан, Иран

В программе ММКФ «Фестивальный коктейль» будут показаны призеры и победители крупнейших международных смотров. В программах «Дикие ночи» будут представлены хорроры, «Первая серия» – пилоты сериалов, «Мультвселенная» – анимационные фильмы для взрослой аудитории и детско-семейное кино.

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