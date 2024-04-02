Московский международный кинофестиваль объявил программу и жюри
Фильмом закрытия станет кинокомикс «Майор Гром: Игра»
Организаторы 46-го Московского международного кинофестиваля представили участников и жюри конкурсной программы грядущего смотра.
Фильмом открытия смотра станет подростковая драма ОТКРЫТОЕ НЕБО Марианы и Сантьяго Арриага, премьера которой состоялась в прошлом году в программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля. Фильмом закрытия 46-го ММКФ станет кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ИГРА.
В основном конкурсе будут соревноваться 11 картин. Среди них – ПРИШЕЛЕЦ Ивана Соснина, СТЫД Мигеля Сальгадо и многие другие. Не исключено, что ближе к началу фестиваля, в программу добавятся еще два фильма.
Председателем жюри основного конкурса выступит исландский режиссер, продюсер и актер Фридрик Тоур Фридрикссон, в прошлом работавший с Ларсом фон Триером. Выбрать победителей ему помогут турецкий режиссер Хусейн Карабей, актриса Елена Лядова и режиссер Игорь Волошин.
В конкурсе «Российские премьеры» будут представлены семь картин. В их числе – новые работы Владимира Котта, Романа Михайлова, Юлии Трофимовой и других. В жюри программы – продюсер Александр Акопов, актриса и режиссер Татьяна Лютаева и режиссер Андрей Зайцев.
46-й ММКФ пройдет с 19 по 26 апреля.
Основной конкурс
• 21 РУБИН, реж. Чиприан Мега, Румыния
• ВСE ВСКРОЕТСЯ, реж. Петер Кеглевич, Австрия
• ШЛИМАЗЛ, реж. Силке Эндерс, Германия
• ВЫЖИТЬ В МО..., реж. Григоре Бекет, Республика Молдова, Россия, Румыния
• ДЫХАНИЕ ХОЛОДА, реж. Нахид Азизи Седиг, Иран
• ЛЕСНОЙ ЦАРЬ, реж. Горан Радованович, Сербия
• МАРТИН ЧИТАЕТ КОРАН, реж. Юрий Сауле, Германия
• МЕЖ ПСОМ И ВОЛКОМ, реж. Мурат Дюзгюноглу, Турция
• НИРВАНА, реж. Асиф Ислам, Бангладеш
• ПРИШЕЛЕЦ, реж. Иван Соснин, Россия
• СТЫД, реж. Мигель Сальгадо, Мексика, Катар.
Конкурс «Русские премьеры»
• ЕВГЕНИЙ ТЕЛЕГИН, реж. Виктор Тихомиров
• ЛГУНЬЯ, реж. Юлия Трофимова
• МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА, реж, Владимир Котт
• НАДО СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ О ЛЮБВИ, реж. Роман Михайлов
• НЕВАДА, реж. Анна Тюрина, Матиас Муса
• СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ, реж. Анатолий Колиев
• ХУЖЕ ВСЕХ, реж. Александра Кармаева
Конкурс документального кино
• ГДЕ МОЙ ДОМ?, реж. Анна Бергер, Финляндия, Россия
• И ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО, ИЛИ ПОЧЕМУ ДИНОЗАВРЫ ВЫМЕРЛИ, реж. Дарина Умнова, Россия
• ЛАДЬЯ, реж. Сэм Калантари, Иран
• МЭЙ, реж. Ло Донг, Китай
• НЕЛЮБИМКА, реж. Станислав Сорокин, Россия
• САМОЗВАНЦЫ, реж. Роко Д. Маркес, Мексика, Австралия
• ТЕРРИТОРИЯ, реж. Алекс Галан, Испания, Кыргызстан
• Я ИДУ ДОМОЙ, реж. Владислав Рытков, Россия
Фото: кадр из фильма МАЙОР ГРОМ: ИГРА