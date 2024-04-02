Московский международный кинофестиваль объявил программу и жюри

Фильмом закрытия станет кинокомикс «Майор Гром: Игра»

Организаторы 46-го Московского международного кинофестиваля представили участников и жюри конкурсной программы грядущего смотра.

Фильмом открытия смотра станет подростковая драма ОТКРЫТОЕ НЕБО Марианы и Сантьяго Арриага, премьера которой состоялась в прошлом году в программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля. Фильмом закрытия 46-го ММКФ станет кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ИГРА.

В основном конкурсе будут соревноваться 11 картин. Среди них – ПРИШЕЛЕЦ Ивана Соснина, СТЫД Мигеля Сальгадо и многие другие. Не исключено, что ближе к началу фестиваля, в программу добавятся еще два фильма.

Председателем жюри основного конкурса выступит исландский режиссер, продюсер и актер Фридрик Тоур Фридрикссон, в прошлом работавший с Ларсом фон Триером. Выбрать победителей ему помогут турецкий режиссер Хусейн Карабей, актриса Елена Лядова и режиссер Игорь Волошин.

В конкурсе «Российские премьеры» будут представлены семь картин. В их числе – новые работы Владимира Котта, Романа Михайлова, Юлии Трофимовой и других. В жюри программы – продюсер Александр Акопов, актриса и режиссер Татьяна Лютаева и режиссер Андрей Зайцев.

46-й ММКФ пройдет с 19 по 26 апреля.

Основной конкурс

• 21 РУБИН, реж. Чиприан Мега, Румыния

• ВСE ВСКРОЕТСЯ, реж. Петер Кеглевич, Австрия

• ШЛИМАЗЛ, реж. Силке Эндерс, Германия

• ВЫЖИТЬ В МО..., реж. Григоре Бекет, Республика Молдова, Россия, Румыния

• ДЫХАНИЕ ХОЛОДА, реж. Нахид Азизи Седиг, Иран

• ЛЕСНОЙ ЦАРЬ, реж. Горан Радованович, Сербия

• МАРТИН ЧИТАЕТ КОРАН, реж. Юрий Сауле, Германия

• МЕЖ ПСОМ И ВОЛКОМ, реж. Мурат Дюзгюноглу, Турция

• НИРВАНА, реж. Асиф Ислам, Бангладеш

• ПРИШЕЛЕЦ, реж. Иван Соснин, Россия

• СТЫД, реж. Мигель Сальгадо, Мексика, Катар.

Конкурс «Русские премьеры»

• ЕВГЕНИЙ ТЕЛЕГИН, реж. Виктор Тихомиров

• ЛГУНЬЯ, реж. Юлия Трофимова

• МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА, реж, Владимир Котт

• НАДО СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ О ЛЮБВИ, реж. Роман Михайлов

• НЕВАДА, реж. Анна Тюрина, Матиас Муса

• СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ, реж. Анатолий Колиев

• ХУЖЕ ВСЕХ, реж. Александра Кармаева

Конкурс документального кино

• ГДЕ МОЙ ДОМ?, реж. Анна Бергер, Финляндия, Россия

• И ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО, ИЛИ ПОЧЕМУ ДИНОЗАВРЫ ВЫМЕРЛИ, реж. Дарина Умнова, Россия

• ЛАДЬЯ, реж. Сэм Калантари, Иран

• МЭЙ, реж. Ло Донг, Китай

• НЕЛЮБИМКА, реж. Станислав Сорокин, Россия

• САМОЗВАНЦЫ, реж. Роко Д. Маркес, Мексика, Австралия

• ТЕРРИТОРИЯ, реж. Алекс Галан, Испания, Кыргызстан

• Я ИДУ ДОМОЙ, реж. Владислав Рытков, Россия

Фото: кадр из фильма МАЙОР ГРОМ: ИГРА