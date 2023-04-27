Завершил работу 45-й Московский международный кинофестиваль

Главный приз достался картине «Три брата» Франсиско Папарельи

27 апреля в столице завершился юбилейный, 45-й ММКФ. Главный приз, «Золотого Святого Георгия» за лучший фильм вручил председатель жюри основного конкурса индийский режиссер Рахуль Равель. Победителем стала картина ТРИ БРАТА Франсиско Папарельи (Чили, Аргентина). Режиссер рассказал, что однажды посетил музей Достоевского в Москве, именно «Братья Карамазовы» вдохновили его на создание сценария картины.

Приз за исполнение лучшей женской роли достался японке Кахо Сэто за работу в картине ХРУПКИЕ ЦВЕТЫ В ПОТОКЕ ДНЕЙ режиссера и сценариста Ютако Цунемати. Он получил награду вместо актрисы. Награду за лучшую мужскую роль Светлана Иванова вручила Фернандо Арсе, сыгравшему в ленте режиссера Алехандро Кироги ТЕ, КТО ВНИЗУ (Уругвай, Колумбия, Аргентина, Бразилия, Боливия). Российская актриса была особенно впечатлена работой лауреата.

Актер Алексей Гуськов вручил «Серебряного Святого Георгия» за лучшую режиссуру мексиканскому режиссеру Тонатио Гарсии за фильм ЧЕРНАЯ ЛУНА. «Наш фильм посвящен всем народам, которые борются за доступ к природным ресурсам», — заявил Гарсия.

Лучшим документальным фильмом признана работа Юлии Бобковой ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ ТЮРЕМ. ВЛАДИМИРСКИЙ ЦЕНТРАЛ. «Какая тюрьма, такое и государство», — говорит режиссер о своей картине. Продюсерами фильма выступили Игорь Мишин, Ангелина Голикова, Сергей Мирошниченко.

«Серебряного Святого Георгия» за лучший фильм конкурса короткометражного кино получила лента ВСЁ режиссера Лу Хэлая (Китай).

Лучшим фильмом конкурса «Русские премьеры» стал КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ, Светланы Самошиной. Дипломантами жюри конкурса, которое возглавил Алексей Учитель, стали фильмы ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ и ЕДИНИЦА МОНТЕВИДЕО.

Специальный приз жюри достался антиутопии Теодора Ушева ФИ 1/618 (Болгария/Канада).

«Золотым Георгием» за вклад в мировой кинематограф награжден Карен Шахназаров.

Призы вне конкурса организаторы смотра вручили еще днем: Фильм ЧЕРНАЯ ЛУНА получил приз зрительских симпатий. Награду российской кинокритики присудили сербской ленте СЛЕД ЗВЕРЯ режиссера Ненада Павловича.

Также были объявлены призеры федерации киноклубов России «Колючий взгляд»:

— Основной конкурс: ЧЕРНАЯ ЛУНА, реж. Тонатию Гарсия;

— Конкурс документального кино: ЛА СИНГЛА, реж. Палома Сапата;

— Особое упоминание: СЛЕД ЗВЕРЯ, реж. Ненад Павлович;

— Программа российского кино: ДОКТОР, реж. Артем Темников.

Призы жюри Гильдии неигрового кино и телевидения достались проектам В ХРАМЕ ШАОЛИНЬ китайца Хунюнь Суня и ОТЦЫ россиянина Юрия Мокиенко.