45-й ММКФ объявил программу и состав жюри

Панель судей возглавит Рахуль Равель

5 апреля прошла пресс-конференция 45-го Московского кинофестиваля. Руководство ММКФ представило программу предстоящего смотра, объявило состав жюри и обозначило ключевые новинки. Главным спикером пресс-конференции стал председатель отборочной комиссии ММКФ, телеведущий Иван Кудрявцев.

Председателем жюри фестиваля в этом году станет индийский кинематографист Рахуль Равель. Также в жюри вошли российские актеры Алексей Гуськов и Светлана Иванова, актриса из Казахстана Самал Еслямова и колумбийский режиссер Сиро Герра.

В основном конкурсе участвуют 12 фильмов, в том числе две российские премьеры: ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ Светланы Проскуриной и 14+: ПРОДОЛЖЕНИЕ Андрея Зайцева.

В конкурсной программе также представлены фильмы ЗАПАХ ГРЕХА Нураля Адам Атика (Бангладеш), НЕВЕСТА МЕРТВЕЦА Корнеля Георгита (Румыния, Франция), ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ Гэна Вэньясяо (Китай). Другие конкурсанты: ПУТЬ К УСПЕХУ Себастьяна Родригеса (Аргентина), СЛЕД ЗВЕРЯ Ненада Павловича (Сербия), ТЕ, КТО ВНИЗУ Алехандро Кирога (Боливия, Бразилия, Аргентина, Колумбия, Уругвай), ТРИ БРАТА Франсиско Папарелья (Аргентина, Чили), ФИ1.618 Теодора Ушева (Болгария, Канада), ЧЕРНАЯ ЛУНА Тонатью Гарсия (Мексика) ХРУПКИЕ ЦВЕТЫ В ПОТОКЕ ДНЕЙ Ютаки Цунэмати (Япония).

«На предложение участвовать в программе Московского кинофестиваля повысился уровень отклика. Мы видим, что география стран-участниц ММКФ расширяется — плюс 10% к цифрам прошлого года. Более шести десятков стран участвуют в этом году в программах ММКФ. Очень отрадно, что есть фильмы, в странах продукции и копродукции которых значатся Швеция, Болгария, Дания, Тайланд, Норвегия, Португалия, Сингапур, Египет, Сирия, Танзания, Саудовская Аравия, Чили, Колумбия», — заявил Иван Кудрявцев.

В программу короткометражного кино вошли 16 картин, из них семь станут международными и мировыми премьерами. Семь картин будет представлено в конкурсе документального кино. В конкурсную программу «Русские премьеры» вошли еще семь картин. Председателем жюри конкурса документального кино стал Хао Юнь из Китая. Возглавлять экспертную панель конкурса «Русские премьеры» назначен отечественный режиссер Алексей Учитель, его товарищами по конкурсу станут сценарист Андрей Золотарев и актриса Анна Снаткина.

Кинокритик Егор Москвитин представил курируемые им программы. В разделе «Дикие ночи» посетителям смотра покажут фильмы ВОЛКИ (Казахстан), МАГНУМ 578 (Вьетнам), БЕЗУМНАЯ ХАЙДИ (Швейцария), НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЖОДЖО (США). В сериальной программе «Первая серия» представлены проекты: «Спасти единственного сына» (Kion); «Ухожу красиво (Wink); «РАЙцентр» (Иви); «Кошка» (Start); «Мир! Дружба! Жвачка! (Premier, третий сезон).

Фильмом открытия 45-го ММКФ станет СНЕГИРЬ Бориса Хлебникова, снятый по мотивам повести Георгия Владимова «Три минуты молчания». Закроет фестиваль картина 42 СЕКУНДЫ Алекса Мореля и Дани Де Ла Ордена.

Московский кинофестиваль в этом году уделит особое внимание контенту о подрастающем поколении, множество проектов будет представлено в рамках программы «Трудный возраст». «Вероятно, повышенный спрос на такое кино появился в пандемию: оказавшись в локдаун рядом с детьми и внуками, кинематографисты заметили разрыв между поколениями и захотели его осмыслить», — считает Иван Кудрявцев.

В этом году у ММКФ появилась студенческая аккредитация, дающая право на бесплатное посещение двух показов в день и возможность посещать лекторий. «Это программа, куда переезжают многие наши ретроспективы. На ММКФ появляется возможность просветиться, получить дополнительные знания, дополнительные навыки, прокачать свое кинообразование, как простым зрителям, так и тем, кто профессионально интересуется кино», — сказал Кудрявцев. Студенческую аккредитацию получили более 500 студентов из двенадцати профильных вузов России.