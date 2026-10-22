Марина Ермолина назначена новым генеральным директором кинокомпании «Монументал Вижн»
Она сменила на этом посту Василия Юдачева
Марина Ермолина назначена новым генеральным директором кинокомпании «Монументал Вижн». Она сменила на этом посту Василия Юдачева.
Кадровая перестановка связана с решением генеральных продюсеров Дмитрия Пристанскова и Михаэля Шлихта изменить бизнес-стратегию и сместить фокус на качество проектов и оригинальные креативные решения.
До этого назначения Марина Ермолина занимала позицию заместителя директора по контенту в онлайн-кинотеатре Wink.
«Мы признательны Василию Юдачеву за стабильное управление компанией в период сложных изменений рынка. Его глубокая экспертиза в вопросах управления и чуткое понимание креативных процессов позволили нам реализовать все поставленные задачи в условиях весьма ограниченных ресурсов. Это было непростое время, и, пожалуй, мне сложно сходу назвать кого-либо, кто мог бы справиться лучше», – отметил генеральный продюсер «Монументал Вижн» Дмитрий Пристансков.
За время работы «Монументал Вижн» вышла на операционную эффективность, зафиксировала прибыль по итогам 2025 года и успела выпустить три полных метра и четыре сериала, включая комедию ТУР С ИВАНУШКАМИ и шпионскую многосерийную драму «Берлинская жара» (2025). Последний проект создан при поддержке Института развития интернета, Госкорпорации «Росатом», Службы внешней разведки и Курчатовского института.
В портфеле компании – несколько проектов на разных стадиях производства. Совместно с Киностудией имени Горького завершается работа над фильмом БОЛЬШАЯ ВОЛНА. Также идет подготовка к запуску сериала «Державин» при поддержке ИРИ, о молодом Гаврииле Державине и его роли в подавлении восстания Емельяна Пугачева. Также планируется продолжение сериала «Берлинская жара».
Фото: Monumental Vision