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Марина Ермолина назначена новым генеральным директором кинокомпании «Монументал Вижн»

Автор: БК

22 октября 2026

Она сменила на этом посту Василия Юдачева

Марина Ермолина назначена новым генеральным директором кинокомпании «Монументал Вижн». Она сменила на этом посту Василия Юдачева.

Кадровая перестановка связана с решением генеральных продюсеров Дмитрия Пристанскова и Михаэля Шлихта изменить бизнес-стратегию и сместить фокус на качество проектов и оригинальные креативные решения.

До этого назначения Марина Ермолина занимала позицию заместителя директора по контенту в онлайн-кинотеатре Wink.

«Мы признательны Василию Юдачеву за стабильное управление компанией в период сложных изменений рынка. Его глубокая экспертиза в вопросах управления и чуткое понимание креативных процессов позволили нам реализовать все поставленные задачи в условиях весьма ограниченных ресурсов. Это было непростое время, и, пожалуй, мне сложно сходу назвать кого-либо, кто мог бы справиться лучше», – отметил генеральный продюсер «Монументал Вижн» Дмитрий Пристансков.

За время работы «Монументал Вижн» вышла на операционную эффективность, зафиксировала прибыль по итогам 2025 года и успела выпустить три полных метра и четыре сериала, включая комедию ТУР С ИВАНУШКАМИ и шпионскую многосерийную драму «Берлинская жара» (2025). Последний проект создан при поддержке Института развития интернета, Госкорпорации «Росатом», Службы внешней разведки и Курчатовского института.

В портфеле компании – несколько проектов на разных стадиях производства. Совместно с Киностудией имени Горького завершается работа над фильмом БОЛЬШАЯ ВОЛНА. Также идет подготовка к запуску сериала «Державин» при поддержке ИРИ, о молодом Гаврииле Державине и его роли в подавлении восстания Емельяна Пугачева. Также планируется продолжение сериала «Берлинская жара».
 
Фото: Monumental Vision

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