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Алексей Мордашов продал долю в Национальной медиа группе

Автор: БК

11 мая 2022

Сделка была инициирована еще до начала спецоперации на Украине

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов продал свою долю в Национальной медиа группе (НМГ), сообщил источник Bloomberg. Долю Мордашова в агентстве оценили в $30 млн.

Источник РБК, близкий к Мордашову, подтвердил его выход из капитала НМГ еще несколько месяцев назад. Сделка была инициирована до 24 февраля, а завершена уже после.

В конце февраля Мордашов попал под санкции ЕС. Ограничения были связаны, в частности, с НМГ, в числе активов которой значатся Первый канал, РЕН ТВ, Пятый канал, СТС и петербургский 78.ru. В Брюсселе считают, что данные телеканалы «активно поддерживают политику российских властей по дестабилизации на Украине». 

Национальная медиа группа создана в 2008 году в результате объединения активов банка «Россия», СОГАЗа, «Сургутнефтегаза» и Мордашова. Актуальная структура акционеров холдинга не известна. На 2015 год Мордашеву принадлежало 26,2% в головном АО «Национальная медиа группа».

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