Видеосервис more.tv представил новинки декабря 2021 года

Оригинальный проект и эксклюзивные сериалы

• С 2 декабря — «Ваша честь» (more originals, эксклюзив)

Мрачный криминальный триллер от режиссера «Мажора». Михаил Романов — принципиальный судья из приморского города. Его сын Антон совершает непоправимое — на горной дороге он сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. Честный отец решает сдать сына в полицию, но внезапно узнает, что сбитый — сын влиятельного преступника Разина. Как далеко Романов готов зайти, чтобы спасти Антона от мести разъяренного авторитета? Готов ли он сам заключить сделку со злом?

Режиссер: Константин Статский. Актерский состав: Олег Меньшиков, Алексей Серебряков, Владислав Миллер, Ольга Тумайкина, Дарья Урсуляк, Ростислав Бершауэр и другие. Продюсеры: Александр Стариков, Андрей Анохин, Надежда Гарева-Рехтер, Максим Рыбаков, Жора Крыжовников, Денис Уточкин, Владимир Тюлин, Анатолий Тупицын, Владимир Филимонов

• С 17 декабря — «Станция одиннадцать» (эксклюзив)

Человечество не справилось с пандемией вируса: 20 лет спустя после гибельной эпидемии труппа странствующих актеров колесит по постапокалиптической Америке, дает пьесы Шекспира и пополняет припасы в заброшенным домах. Актерам предстоит столкновение с последователями зловещего религиозного культа и их лидером по прозвищу Пророк, захватившими власть в небольшом городке в районе Великих озер.

Шоураннер и сценарист: Патрик Соммервилль. Режиссеры: Хиро Мурай, Джереми Подесва, Хелен Шейвер, Люси Черняк. Актерский состав: Маккензи Дэвис, Гаэль Гарсиа Берналь, Химеш Патель, Джо Пинг, Даниэль Дедуайлер, Дэвид Уилмот, Филиппина Вельж, Дэниэл Дзоватто, Набхан Ризван, Лори Пэтти.

• С 7 декабря — «Джо Пикетт» (эксклюзивно)

Джо Пикетт, упрямый егерь, живущий в небольшом поселении среди лесов Вайоминга, обнаруживает, что в его округе крутятся тайные и мрачные политические схемы. Полиция бездействует, и Джо решает взять дело в свои руки. Теперь его жизнь и жизнь его семьи в опасности — нравы противников оказываются куда более дикими, чем земли, которые он должен защищать.

Режиссеры: Дрю Даудл, Джон Эрик Даудл, Эверардо Валерио Гоут. В главных ролях: Майкл Дорман

• С 4 декабря — «4лен» (второй часть второго сезона)

30-летние создательницы сериала Майя Эрскин и Анна Конкл играют самих себя — но 15-летних. Вокруг девочек-аутсайдеров ежедневный кошмар средней школы: как пережить еще одну перемену и не опозориться, что делать, если мальчик лезет целоваться, а родители бесцеременно распоряжаются твоей жизнью, ничего в ней не понимая? Окруженным настоящими подростками Анне и Майе придется непросто, ведь вокруг них именно тот абсурдный и опасный школьный мир, который они так хорошо запомнили 15 лет назад. Второй сезон продолжит рассказывать как правильно драматически убегать из дома, как быть, если у всех появился мобильник, а у тебя нет, как пережить потерю и как сохранить свою дружбу, если у одной из вас появится бойфренд.

Режиссеры: Сэм Звиблман, Эндрю ДеЯнг, Дэниэл Грэй Лонгино, Анна Конкл. Актерский состав: Майя Эрскин, Анна Конкл, Мелора Уолтерс, Дилан Гейдж, Муцуко Эрскин, Тейлор Николс, Тадж Кросс, Тони Эспиноза.

Также в числе премьер:

• С 4 декабря — «Гоморра» (пятый сезон, эксклюзив)

Мафиози средней руки Чиро ди Марцио по прозвищу Бессмертный постепенно поднимается в преступной иерархии, открывая новые мрачные стороны подпольной жизни итальянских кварталов. В пятом сезоне мрачного итальянского хита о буднях мафиозного клана Савастано главе группировки Дженни предстоит столкнуться с разрушительными последствиями своих действий. Его положение становится все более хрупким — на другом конце Европы Чиро Бессмертный восстал из мертвых и возвращается, чтобы отомстить

• С 6 декабря — «СеняФедя»​​​​​​​ (пятый сезон)

Неразлучная пара поваров самой сытной телевселенной «Кухни» возвращается в новом сезоне. Устав от постоянного контроля и передряг, Сеня и Федя увольняются из престижного ресторана Victor и отправляются в свободное плавание, открыв собственный бизнес — закусочную на колесах «И рыба, и мясо». Сеня и Федя смогли пережить столкновение с контрабандистами, вампирами и обнаружить в собственном фуд-траке тайник с золотом, но пока так и не раскрыли рецепт идеального бизнеса. Удастся ли им найти его в новом сезоне — узнаем уже в декабре.

• С 8 декабря — «На твоей стороне» (второй сезон)

Новый сезон мелодрамы о любви двух глубоко несхожих людей готовит нейрохирургу Насте и бывшему бандиту Максиму новые испытания: сможет ли Настя вытащить возлюбленного из тюрьмы? Будет ли мстить Максиму его коварный дядя? Выдержат ли их чувства испытания бытом?

• С 12 декабря — «Святой Майк» (третий сезон)

Третий сезон застает Майка в тюрьме, но времени на раскаяние у него нет: старая знакомая предлагает ему свободу в обмен на неподобающую истинному пастору услугу. Сможет ли лжесвященник совершить чудо и выйти сухим из воды?

• С 21 декабря — ДРАКУЛОВ

Комедийный фильм Ильи Куликова с Михаилом Галустяном в главной роли перенесет зрителя в Российскую империю XIX века. Таинственный граф Дракулов планирует купить особняк в Москве. Для заключения сделки он приглашает к себе юриста Петра. Вскоре выясняется, что на самом деле граф — реальный упырь. И ему приглянулась невестка Петра.