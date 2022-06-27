Видеосервис more.tv рассказал о новинках июля 2022 года

«Лакричная пицца», сериалы и показы в кинотеатре

С 13 июля — ЛАКРИЧНАЯ ПИЦЦА (эксклюзивно в подписке more.tv)

Ностальгический фильм классика американского кино Пола Томаса Андерсона. Ранние семидесятые, окрестности Лос-Анджелеса. Пятнадцатилетний Гэри Валентайн встречает Алану Кейн, которая старше его на десять лет. Гэри — юноша с лицом ребенка, но большими амбициями, серьезными связями и парой незначительных ролей в кино и на телевидении. Алана не имеет иллюзий о том, как устроен мир, и как будто смирилась с тем, что ее жизнь будет незаслуженно обычной. Гэри и Алана становятся деловыми партнерами, и теперь им предстоит встретиться с эксцентричными кинозвездами, освоить бизнес по продаже водяных матрасов и погрузиться в жизнь Лос-Анджелеса семидесятых, где, кажется, возможно все.

С 7 июля — «Домашнее поле» (more originals, эксклюзивно в подписке more.tv)

Провинциальный футбольный клуб «Красный ястреб» остался без тренера перед стартом сезона в Российской Премьер-Лиге. Его генеральный директор Антон Данин (Максим Матвеев) в обход спонсоров назначает на эту должность Елену Волкову (Светлана Устинова) — талантливую москвичку, выведшую свою команду «Сайгак» в Лигу чемпионов. Теперь она первая женщина-тренер в мужском спорте. Но в городе Елену ждет холодный прием. Потому что здесь футбол — исключительно мужской мир. На новом месте Елена постоянно сталкивается с препятствиями, и только Данин защищает героиню перед спонсором команды Титовым (Игорь Верник), который хочет убрать неудобного тренера и заменить ее надежным ветераном Филом Никитиным (Иван Янковский). Проект стал первым сериалом студии Hype Film. Продюсеры: Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Максим Рыбаков, Жора Крыжовников, Антон Федотов. Режиссер: Феликс Умаров.

С 11 июля — «Нью-Йорк, или не считается» (2 сезон, эксклюзивно в подписке more.tv)

Продолжение городского драмеди о друзьях детства, которые идут за мечтой. Вчерашние студенты из пригорода Нью-Йорка пытаются найти себя в большом городе: Джим хочет стать фотографом, Джилл — дизайнером. Перед ними легендарный Манхэттен 80-х, но смогут ли они отпустить собственное прошлое?

Также онлайн-сервис more.tv и КАРО.Арт‎ проведут летний образовательный проект «‎Кинокэмп», участники которого смогут увидеть на большом экране Каро Октябрь сериалы из линейки more originals и посетить паблик-токи с их авторами, экспертами и представителями киноотрасли.

Расписание июльских показов:

9 июля — сериал «‎Домашнее поле» (все серии)‎

20 июля — документальный проект Сергея Минаева «‎Нулевые»‎ (эпизоды «‎Рэп»‎ и «‎Кино»‎)

27 июля — сериал «‎The Телки»‎ (1–2 эпизоды)