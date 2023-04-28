Онлайн-кинотеатр more.tv представил премьеры мая

В списке российские, турецкие и китайские сериалы

С 10 мая:

«Обратный отсчет» (ТВ-шоу).

Александр Пушной возвращается на канал СТС с викториной «Обратный отсчет», в которой звездным парам предстоит сохранить 3 млн рублей за ограниченное время. В интеллектуальной телеигре свои знания и стрессоустойчивость проверят: Валерия и Глюк’оZа, Эльдар Джарахов и Дмитрий Масленников, Антон Шастун и Дмитрий Позов, Карина Кросс и Юлианна Караулова, Владимир Маркони и Александр Белькович, Тимур Родригез и Регина Тодоренко, Айдар Гараев и Митя Фомин, Георгий Дронов и Никита Тарасов, Янина Студилина и Камиль Ларин.

С 12 мая:

«Искупление»

Жизнь Зейнеп разрушена похищением ее дочери Элиф, но с помощью детектива Синана она начинает бурные поиски, которые переворачивают все в ее семье с ног на голову, глубоко изменяя ее саму и близких. В ролях: Нургюль Ешилчай, Мерт Фырат, Юрдаэр Окур, Озге Озаджар, Эге Кёкенли.

С 25 мая:

«Детектив cнов»

Чэн Сы работает детективом и довольно преуспела в этом, так как девушка всегда подмечает детали, незаметные для других. Однажды она получает повышение, и ее переводят в необычный город Цзянчэн, который также имеет название «город снов». Всё дело в том, что местные жители имеют способность толковать сны и не только. По прибытии Чен Сы в город сразу происходит несколько происшествий. Череда событий сталкивает ее с одним из толкователей снов, Юань Буцзе, который может проникать в разум человека и таким образом, видеть его сны и воздействовать на них. Теперь им вместе предстоит разобраться в необычных делах, которые творятся в «городе снов». В ролях: Сун Ян, Ван Хэжунь, Сунь Инин, Хэ Лэй.

«Спящий сад»

Сяо Сяо — блогер, которая занимается проблемами в отношениях. Однако весь ее опыт в Интернете не может подготовить ее к первой встрече с Линь Шенем, профессиональным психологом, который видит мир совершенно по-другому. В надежде улучшить свою способность анализировать эмоциональные проблемы, обучаясь у настоящего профессионала, Сяо Сяо подает заявку на должность помощника профессионального психолога. Несмотря на различия, они не только уважают друг друга, но и понимают, что работая вместе, они могут помочь своим клиентам. Но поможет ли им совместная работа разобраться в собственных сложных чувствах? В ролях: Гун Цзюнь, Цяо Синь, Цзин Чао, Сунь И.

Также в мае:

«Юность»

По сюжету блогер Alex Go (Егор Кирячок) теряет все контракты, обидев юного фаната Митю Липкина (Марк Доронин). Чтобы спасти карьеру, интернет-знаменитость становится вожатым в лагере, где отдыхает мальчик. И теперь его судьба зависит не от подписчиков и продюсера (Денис Васильев), а детей и директора лагеря (Алексей Маклаков), который с помощью звезды хочет вывести лагерь на новый уровень. В ролях: Егор Кирячок, Алексей Маклаков, Валя Ляпина, Николай Добрынин, Вита Корниенко, Марк Доронин, Людмила Зайцева, Светлана Листова, Денис Васильев, Ксения Гусева, Шарифбек Закиров, Кристина Веденеева, Ирина Соколова, Владимир Яганов, Ульяна Куликова, Алиса Малинская, Иван Клещевников, Константин Мирошников, и другие.