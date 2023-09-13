Третий сезон «Утреннего шоу» не вышел в Apple TV+ в России и Беларуси

Раньше эксклюзивы сервиса выходили в РФ и РБ одновременно со всем миром

Продолжение «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун не появилось в сервисе Apple TV+ на территориях России и Беларуси (по данным на 13:00 по московскому времени). Релиз первых двух серий третьего сезона по всему миру был запланирован на 13 сентября.

Раньше эксклюзивы сервиса выходили в РФ и РБ одновременно со всем миром. Пока неизвестно, появится ли третий сезон «Утреннего шоу» на стриминге позднее, однако официальный сайт Apple TV+ в России продолжает рекламировать релиз новых эпизодов сериала по средам.

Третий сезон шоу продолжает сюжетную линию, в которой героиням Энистон и Уизерспун приходится столкнуться с пандемией COVID-19 в центре Нью-Йорка.

Фото: кадр из сериала «Утреннее шоу»