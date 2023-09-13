top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Третий сезон «Утреннего шоу» не вышел в Apple TV+ в России и Беларуси

Третий сезон «Утреннего шоу» не вышел в Apple TV+ в России и Беларуси

Автор: Илья Кувшинов

13 сентября 2023

Раньше эксклюзивы сервиса выходили в РФ и РБ одновременно со всем миром

Продолжение «Утреннего шоу» с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун не появилось в сервисе Apple TV+ на территориях России и Беларуси (по данным на 13:00 по московскому времени). Релиз первых двух серий третьего сезона по всему миру был запланирован на 13 сентября.

Раньше эксклюзивы сервиса выходили в РФ и РБ одновременно со всем миром. Пока неизвестно, появится ли третий сезон «Утреннего шоу» на стриминге позднее, однако официальный сайт Apple TV+ в России продолжает рекламировать релиз новых эпизодов сериала по средам.

Третий сезон шоу продолжает сюжетную линию, в которой героиням Энистон и Уизерспун приходится столкнуться с пандемией COVID-19 в центре Нью-Йорка.

Фото: кадр из сериала «Утреннее шоу»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Обзор изменений графика релизов на неделе 4–10 сентября
Подробнее
Стали известны лауреаты 80-го Венецианского кинофестиваля
Подробнее
Вадим Соколовский покидает «Иви»
Подробнее
В Сочи открылся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
Россия и Израиль подписали соглашение о совместном производстве кино
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках сентября
Подробнее
Предпродажи уикенда: мелодрама «Я делаю шаг» обгоняет комедию «Праздники»
Подробнее
Okko планирует судиться за права на трансляцию матчей Евро-2024
Подробнее
«Новый сезон 2023», день первый: «Эт» Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках сентября
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры вырвалась российская комедия «Праздники»
Подробнее
Касса России: «Праздники» стартовали со второй строчки
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: церемония открытия
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Праздники»
Подробнее
Открылся 21-й Российский фестиваль кино и театра «Амурская осень»
Подробнее
Новая картина Хаяо Миядзаки не станет его последней работой
Подробнее
Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»: день второй
Подробнее
Концерт Тейлор Свифт может стать кассовым рекордсменом в США
Подробнее
Сценаристы вновь вступили в конфронтацию с представителями студий и стримингов
Подробнее
Комедия с Сетом Рогеном меняет дату из-за концерта Тейлор Свифт
Подробнее