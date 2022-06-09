Правительство Москвы разработало пакет мер для финансовой поддержки киносетей

Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин

Власти Москвы разработали пакет мер для финансовой поддержки киносетей. Соответствующее сообщение появилось на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Согласно сообщению, киносети могут претендовать на прямые выплаты на компенсацию затрат по лицензионным договорам за использование прав на российские фильмы: 100% затрат компенсируются, если средства потрачены с 1 января по 31 мая 2022 года, и 50% — при тратах с 1 июня 2022 года. Общий объем поддержки не может превышать 50 млн рублей на одну киносеть.

Также власти города выделят гранты на продвижение отечественного кино, которые получат крупнейшие сети кинотеатров.

Кроме того, в 2022 году гранты могут получить кинокомпании, которые организовали съемки с 1 января по 30 сентября. Компенсация составит до 25% затрат на аренду городских площадок, используемых для съемок. Из бюджета города на эти цели выделено 300 млн рублей.

В начале мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что во время майских праздников власти города будут работать над пакетом мер по поддержке киноиндустрии.