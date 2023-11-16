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МТС отчиталась о финансовых результатах по итогам третьего квартала и 9 месяцев 2023 года

Автор: Илья Кувшинов

16 ноября 2023

Число подписчиков онлайн-кинотеатра KION выросло на 33%

МТС опубликовала финансовые и операционные результаты деятельности компании за третий квартал и 9 месяцев 2023 года – в частности, показатели онлайн-кинотеатра KION.

Общая выручка группы за третий квартал 2023-го увеличилась на 16% год к году и составила 159,7 млрд рублей. Чистая прибыль уменьшилась на 27,1% по сравнению с 2022-м и достигла 9 млрд. Показатель OIBDA вырос на 0,6% до 60,8 млрд рублей. Выручка компании за 9 месяцев 2023 года – 446 млрд рублей.

По сравнению с третьим кварталом прошлого года, число подписчиков онлайн-кинотеатра KION выросло на 33% и составило 7,6 млн человек. Количество часов просмотра, в свою очередь, выросло на 20%.

За период с июня по сентябрь 2023-го в линейке KION Originals вышло пять проектов – три сериала и два документальных фильма, из которых самую высокую оценку аудитории на сервисе получил второй сезон «Жизни по вызову» с Павлом Прилучным.

Отмечается, что 70% всех подписчиков KION смотрят оригинальные проекты онлайн-кинотеатра.

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