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МТС будет финансировать производство контента для внешнего рынка

Автор: Виолетта Палий

3 декабря 2021

Компания получила долю в Monumental Vision

МТС займется финансированием компании совладельца киносети «Каро» Пола Хета, его партнера Михаэля Шлихта и Дмитрия Пристанскова, бывшего главы Росимущества. Об этом «Коммерсанту» источники на кинорынке. 9 ноября «Телеком проекты», которые контролирует МТС, получили 25% в ООО «Монументал вижн». Остальные 75% остались у ООО «Юнайтед филммейкерс», в котором Дмитрий Пристансков владеет 34%, его партнеры — по 33%. Эта доля находится в залоге у «Телеком проектов».

Как отметил представитель компании, МТС купила долю по номиналу, заем будет выдан на финансирование операционной деятельности Monumental Vision.

«Monumental Vision будет производить контент на внешний рынок»,— уточнили в МТС. В свою очередь платформа Kion, запущенная МТС в апреле 2021 года, развивает производство, как собственное, так и в партнерстве с Первым каналом, прежде всего для себя. В компании добавили, что Kion будет принимать решение о премьерном показе проектов Monumental Vision исходя из потребностей в контенте.

Пол Хет рассказал «Коммерсанту», что сейчас в портфеле Monumental Vision присутствуют 10–15 кино- и сериальных проектов на разной стадии. Их бюджеты стартуют от $2 млн.

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