Онлайн-кинотеатр Kion увеличил базу подписчиков до 5,7 млн пользователей

Группа компаний МТС представила отчет за третий квартал 2022 года

Группа компаний МТС, согласно опубликованному финансовому отчету, в третьем квартале 2022 года показала выручку в размере 137,7 млрд рублей (+0,8% год к году). За девять месяцев 2022-го выручка группы составила 397,4 млрд рублей (+3%).

При этом чистая прибыль МТС оказалась на уровне 12,3 млрд рублей в третьем квартале, а в период с январь по сентябрь — 27,1 млрд рублей.

Онлайн-кинотеатр Kion увеличил количество подписчиков за отчетный период на 15%, до 5,7 млн пользователей. При этом общее число абонентов платного ТВ выросло на 8,4% за третий квартал, до 10,1 млн.

Всего экосистема МТС насчитывает 12,8 млн клиентов к концу третьего квартала, что на 63% больше, чем в аналогичный период 2021 года.

По данным компании TelecomDaily, по итогам первой половины 2022 года на онлайн-кинотеатр Kion пришлось 5,5% российского рынка видеосервисов. Тогда аналитики заявили, что за минувшее полугодие платформа нарастила выручку на 64%.