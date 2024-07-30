«Цифровое Телевидение» и Wink продлили прием заявок на питчинг анимационных проектов

Принять участие можно до 15 августа

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и онлайн-кинотеатр Wink приняли решение продлить до 15 августа прием заявок на питчинг анимационных проектов в разных жанрах, ориентированных на семейную аудиторию.

Победители получат возможность выиграть денежный приз до 1 млн рублей и реализовать проект на базе студии «Паровоз».

Более детальная информация об условиях подачи доступна на официальном сайте.

Ожидается, что в сентябре экспертный совет объявит шорт-лист, а в октябре станут известны имена победителей питчинга.

Фото: «Мульт Питчинг»