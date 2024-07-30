«Цифровое Телевидение» и Wink продлили прием заявок на питчинг анимационных проектов
Автор: БК
30 июля 2024
Принять участие можно до 15 августа
Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и онлайн-кинотеатр Wink приняли решение продлить до 15 августа прием заявок на питчинг анимационных проектов в разных жанрах, ориентированных на семейную аудиторию.
Победители получат возможность выиграть денежный приз до 1 млн рублей и реализовать проект на базе студии «Паровоз».
Более детальная информация об условиях подачи доступна на официальном сайте.
Ожидается, что в сентябре экспертный совет объявит шорт-лист, а в октябре станут известны имена победителей питчинга.
Фото: «Мульт Питчинг»
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