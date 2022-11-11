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Фильм «Мы» по роману Евгения Замятина выбыл из российского графика релизов

Автор: БК

11 ноября 2022

Антиутопия не выйдет 1 декабря 2022 года

Фильм МЫ, снятый по мотивам одноименного романа Евгения Замятина, не выйдет в прокат на ранее заявленной дате — 1 декабря 2022 года. Об этом БК вечером в пятницу, 11 ноября, сообщил прокатчик картины, компания «Централ Партнершип». 

Сюжет антиутопии «Компании братьев Андреасян» разворачивается спустя 200 лет после катастрофы, которая практически уничтожила человечество. Выжившие создали совершенное Единое государство, где у каждого есть свой порядковый номер, униформа, стеклянный дом, интимная близость по расписанию, а в обществе царят счастье и гармония. Однажды восхваляющий режим инженер Д-503 встречает загадочную И-330, из-за которой он открывает в себе неконтролируемые «древние» порывы и чувства. Также оказывается, что есть те, кто стремится разрушить последний оплот человечества в виде Единого Государства. 

Ранее в 2022 году Минкультуры не выдало прокатное удостоверение фильму АМПИР V (прокатчик — «Вольга»). В качестве официальной причины указано несогласие ведомства с заявленным создателями фильма возрастным рейтингом 16+ (при этом на всех промоматериалах фигурировал рейтинг 18+). Тогда представитель Минкультуры сообщил, что заявка на получение картиной по роману Виктора Пелевина прокатного удостоверения остается на рассмотрении.

Также в 2022 году в российских кинотеатрах не вышла картина КАПИТАН ВОЛКОНОГОВ БЕЖАЛ. Старт российского проката фильма о сталинских репрессиях был запланирован на 7 апреля. Прокатчик картины —  компания «Централ Партнершип».

Несколько раз отменялся релиз картины Владимира Мункуева НУУЧЧА. В начале октября Capella Film вновь убрала из графика фильм о русском каторжнике, который захватывает дом якутской семьи, с ранее заявленной даты — 13 октября. 

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