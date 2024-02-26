«Наша Russia» вернется на ТНТ
Об этом сообщил генеральный продюсер канала Аркадий Водахов
ТНТ снимет новый сезон комедийного шоу «Наша Russia». Об этом сообщил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов на пресс-конференции, посвященной запуску «Новой Фабрики звезд».
Ожидается, что к своим ролям вернутся Михаил Галустян и Сергей Светлаков, однако других подробностей о проекте пока нет. Напомним, что ранее на возвращение популярного скетчкома намекала Тина Канделаки.
По словам Водахова, перезапуски уже известных шоу в последнее время становятся популярными, потому что «человек любит ровно то, что он знает».
«Наша Russia» дебютировала в эфире ТНТ в ноябре 2006 года и шла на протяжении пяти сезонов. В 2010 году в кинотеатральный прокат вышел полнометражный приквел шоу НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬБЫ, заработавший тогда больше 660 млн рублей.
Фото: кадр из сериала «Наша Russia»