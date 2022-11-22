Национальная премия в области веб-индустрии начинает прием заявок

Объявление лауреатов запланировано на 17 февраля 2023 года

V Национальная премия в области веб-индустрии будет вручена 17 февраля 2023 года в Москве. Награды вновь будут разделены на два блока — «PROдвижение» и «PROконтент» — за продвижение интернет-сериалов и лучший веб-контент уходящего года.

На соискание премии могут претендовать интернет-проекты всех онлайн-кинотеатров и аудиовизуальных сервисов, снятые на русском языке, премьера которых состоялась в период с 1 ноября 2021 по 1 декабря 2022 года. Подать заявки можно до 25 декабря включительно.

Премия по итогам 2022 года, помимо традиционных номинаций, также будет вручена за Лучший подкаст, посвященный интернет-сериалам и веб-индустрии. Кроме того, впервые будут вручены награды Лучшему медиаменеджеру онлайн-платформы и Лучшему продюсеру интернет-проекта.

Вместо жюри прессы в этом году будет представлено жюри профильных Telegram-каналов, которое выберет лучший интернет-сериал до 24 минут и более 24 минут.