Церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента переносится на более позднюю дату

Мероприятие было запланировано на 3 марта

Церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента, которая должна была пройти 3 марта, переносится. По словам организаторов, мероприятие обязательно состоится позднее.

Новая дата церемонии будет объявлена дополнительно.

Суммарно на конкурс было направлено 383 проекта: видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы. Принимались проекты, премьера которых прошла в интернете с сентября 2020 года по декабрь 2021-го. Всего в рамках премии будут представлены 21 номинация. Общий призовой фонд составит 18 млн рублей. Организатором премии выступает Институт развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегический партнер — холдинг VK.

Организатором премии выступает Институт развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегический партнер — холдинг VK.