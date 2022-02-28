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Церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента переносится на более позднюю дату

Автор: Виолетта Палий

28 февраля 2022

Мероприятие было запланировано на 3 марта

Церемония вручения первой Национальной премии интернет-контента, которая должна была пройти 3 марта, переносится. По словам организаторов, мероприятие обязательно состоится позднее.

Новая дата церемонии будет объявлена дополнительно.

Суммарно на конкурс было направлено 383 проекта: видеоролики, подкасты, статьи, проекты в СМИ и блогосфере, художественные и документальные сериалы, кинофильмы. Принимались проекты, премьера которых прошла в интернете с сентября 2020 года по декабрь 2021-го. Всего в рамках премии будут представлены 21 номинация. Общий призовой фонд составит 18 млн рублей. Организатором премии выступает Институт развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегический партнер — холдинг VK.

Организатором премии выступает Институт развития интернета (ИРИ) при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, стратегический партнер — холдинг VK.

 

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