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Фильм «Не хороните меня без Ивана» отмечен спецпризом жюри кинофестиваля стран ШОС

Автор: БК

1 февраля 2023

Смотр проходил с 27 по 31 января в Мумбаи

Фильм НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА Любови Борисовой, участвовавший в конкурсе кинофестиваля стран ШОС в Индии, получил специальный приз жюри. На смотре картину представили режиссер Любовь Борисова и продюсер Иван Болотников.

Якутская драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о дружбе художника Ивана Попова и якутского крестьянина Степана Бересекова, который периодически впадает в летаргический сон.  

На кинофестивале стран ШОС российские фильмы были представлены во всех программах. Зрители увидели картины: ПОДЕЛЬНИКИ (конкурсная программа), СЕРДЦЕ ПАРМЫ (секция SCO Country Focus), МИСТЕР НОКАУТ (секция SCO Country Focus), ИВАН ДЕНИСОВИЧ (секция Director Focus), ЧИНК: ХВОСТАТЫЙ ДЕТЕКТИВ (секция Children Focus) и МОЙ ДРУГ ТИГР (секция короткометражного кино). 

В состав российской делегации на кинофестивале вошли режиссер Любовь Борисова и продюсер Иван Болотников, режиссер Евгений Григорьев и продюсер Ольга Муравьева-Ерофеева, режиссер Артем Михалков, продюсер Максим Панфилов, а также киножурналист, председатель отборочного комитета ММКФ Иван Кудрявцев, представлявший Россию в международном жюри кинофестиваля стран ШОС. 

В формировании программы российских фильмов участвовало Роскино при поддержке Минкультуры России.

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