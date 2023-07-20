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Netflix отказался от базового тарифа без рекламы в США

Автор: Иван Касякин

20 июля 2023

Отныне зрители не смогут смотреть контент в промежуточном тарифном плане

Новые американские пользователи Netflix не смогут смотреть кино и сериалы без рекламы, как и в Канаде. Стриминговый сервис отказался от базового тарифа за $10. Теперь у зрителей на выбор 2 варианта подписки: первый — за $7 с рекламой, второй — за $15,5, в данном случае им будет доступно лучшее качество (1080p), а также не будет рекламы. Пользователи, что уже были зарегистрированы на Netflix, переходить на новые тарифы не обязаны.

Базовый тариф был промежуточным звеном, предлагая за $9,99 без рекламы смотреть видео с ограничением на одну HD-трансляцию одновременно для одного аккаунта. Представитель Netflix подтвердил отключение недорогого тарифа для новых пользователей, добавив, что «стартовая цена в $6,99 в США и £4,99 в Великобритании ниже, чем у конкурентов».

Нововведение было предсказуемым: для новых участников базовый тариф на первой странице ранее отсутствовал, и подписаться на него можно было только после нажатия кнопки «Смотреть все планы». Кроме того, этот тариф не позволял добавлять новых участников.

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