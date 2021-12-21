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Netflix официально анонсировал оригинальный российский сериал с Юрой Борисовым

Автор: Виолетта Палий

21 декабря 2021

Дата премьеры на видеосервисе будет объявлена дополнительно

Netflix работает над еще одним оригинальным российским проектом, сериалов «Ничего особенного», которым занимается студия 1-2-3 Production Валерия Федоровича и Евгения Никишова, производящая сериал «Анна К». Режиссер – Илья Маланин, главные роли исполняют Юра Борисов и Дарья Мельникова.

В центре сюжета — молодой актер Лёха, который приступает к работе над постановкой спектакля вместе с группой ребят. В лично жизни у него все непросто — сложные отношения с женой. Лёха попадает в творческую студию фонда помощи людям с особенностями развития. Близкое общение с ними показывает Лёхе, что в любой, даже самой мрачной ситуации, можно увидеть свет. 

Сценаристы — Мила Просвирина, Шорена Пация, Мария Панасюк и Илья Маланин. В сериале также сыграют Полина Пушкарук, Антон Санкевич и Ольга Ломоносова. 

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