Квартальная выручка Netflix оказалась ниже прогнозов аналитиков

Акции компании упали на 9% после публикации отчета

Стриминговый сервис в среду разочаровал Уолл-стрит показателями выручки за второй квартал, которая не оправдала оценок аналитиков. После этого акции компании упали почти на 9%. Прибыль с акций по сравнению с прошлым годом выросла на 2,7%, до 8,2 млрд долларов, однако эксперты предполагали, что заработок составит 8,3 миллиарда. По оценкам компании, выручка в третьем квартале достигнет $8,5 млрд, что на $200 vky ниже прогнозов аналитиков.

Хотя и с апреля по июнь на стриминговый сервис подписалось 5,9 миллионов новых клиентов, последние события, прежде всего, забастовки сценаристов и актеров, а также вызванные ими остановки производства, затмили это. Сейчас Netflix ищет новые способы заработка, поскольку конкуренция в потоковом вещании усиливается и рынок в Соединенных Штатах приближается к насыщению. Компания заявила, что ожидает ускорения роста выручки во второй половине года, добавив, что намерена продолжать создавать привлекательные шоу и фильмы, улучшать монетизацию, а также развивать свое видеоигровое направление.