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Контент Netflix проверят на наличие ЛГБТ-пропаганды

Автор: Виолетта Палий

25 ноября 2021

Видеосервис могут оштрафовать на 1 млн рублей

МВД России рассматривает жалобу уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец, согласно которой на Netflix демонстрируются фильмы и сериалы ЛГБТ-тематики под маркировкой «16+». Netflix отказался от комментариев.

Баранец утверждает, что на стриминговой платформе есть «красочная коллекция фильмов и сериалов о жизни геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров». Автор обращения попросила МВД проверить Netflix по статье «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». МВД сообщило Баранец, что начало рассматривать данное обращение. 

В подборку, на которую обратила внимание Ольга Баранец, входят несколько сотен сериалов и фильмов о жизни представителей ЛГБТ-сообщества. Среди них — драма ГОРБАТАЯ ГОРА и мини-сериал «Убийство Джанни Версаче», которые отмечены маркировкой «18+».

Источник «Ведомостей», близкий к Netflix, сообщил, что в начале ноября сервис проверял данную подборку и не нашел в ней фильмов и сериалов с маркировкой «16+».

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