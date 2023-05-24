Netflix ограничит обмен паролями в 103 странах мира

Шеринг стал отдельной платной услугой

Netflix продолжает борьбу с обменом паролями среди подписчиков. Шеринг аккаунтов позволял друзьям владельцев учетной записи не платить по отдельности за подписки. Сервис разослал подписчикам в 103 странах, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Австралию и Мексику, письмо, в котором объяснил, что в ближайшее время за подключение дополнительных абонентов с владельцев аккаунтов будет взиматься дополнительная плата.

«Ваша учетная запись Netflix предназначена для вас и людей, с которыми вы проживаете в вашем домохозяйстве, — говорится в рассылке, предназначенной для пользователей из США. — Чтобы расшарить аккаунт Netflix с кем-то за пределами вашей семьи, вы можете переоформить профиль на новое членство, за которое платит кто-то другой, или оплатить дополнительного пользователя за $7,99 в месяц в дополнение к стоимости основной подписки».

В других странах цены на подключение дополнительного абонента отличаются от американских, хоть и незначительно. К примеру, в ФРГ стоимость нового абонента обойдется старому в €4,99.

Примечательно, что в США такая опция сохраняется лишь для премиальных абонентов. У владельцев базовых подписок с рекламой вообще не будет возможности шеринга паролей — даже за отдельную плату.

Netflix обещает, что пользователи из одной семьи смогут продолжать пользоваться общим аккаунтом без каких-либо проблем, находясь в дороге или путешествии. Платформа держит в секрете, какие именно функции используют системы сервиса для распознавания того, что пользователь не принадлежит к одному домохозяйству. Это делается для того, чтобы предотвратить обход этих мер.

Корпорация полагает, что примерно в 100 млн домохозяйств сервис используется с чужими данными для входа в систему. Это почти половина от 232,5 млн платящих абонентов, зафиксированных в прошлом квартале. Комментаторы отмечают, что еще в 2017 году в Netflix не были против обмена паролями. Однако в 2022 году сервис отметил стремительный отток подписчиков.

В качестве эксперимента Netflix ввел подобные меры в нескольких странах, в том числе, в Испании. В итоге за первый квартал 2023 года сервис лишился миллиона подписчиков. Дополнительная плата за шеринг в этой стране составила €5,99.

Фото: Netflix