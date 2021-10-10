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Netflix приоткрыл данные о своих самых популярных шоу

Автор: Семен Брожитов

10 октября 2021

Информация была представлена во временных и в количественных показателях

Во время проходившей в этом году конференции Code со-генеральный директор и директор по контенту Netflix Тед Сарандос поделился значительным объемом данных о некоторых параметрах работы потокового гиганта. Это редкий шаг для компании, которая традиционно не афиширует свою производственную деятельность. 

На одном из слайдов, продемонстрированном во время выступления Сарандоса, были представлены цифры по количеству аккаунтов, посмотревших хотя бы две минуты топ-10 проектов гиганта в течение первых 28 дней после начала их демонстрации. А на втором - рейтинг 10 лучших фильмов и сериалов Netflix на основе общего количества часов просмотра в течение первых 28 дней их демонстрации. При этом Сарандос признался, что по ряду параметров даже для самой себя Netflix остается черным ящиком.

Наиболее популярные сериалы и фильмы по количеству аккаунтов, с которых они были просмотрены.

ТОП-10 сериалов   
Число аккаунтов
(млн)
Топ-10 фильмов
 Число аккаунтов 
(млн) 
Бриджертоны, сезон 1
82
    ТАЙЛЕР РЕЙК: ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ 
99
Люпен, сезон 1
76
ПТИЧИЙ КОРОБ
89
Ведьмак, сезон 1
76
ПРАВОСУДИЕ СПЕНСЕРА
85
Секс/Жизнь, сезон 1
67
ПРИЗРАЧНАЯ ШЕСТЕРКА
83
Очень странные дела 3
67
УБИЙСТВО НА ЯХТЕ
83
Бумажный дом: часть 4
65
БЕССМЕРТНАЯ ГВАРДИЯ
78
Король тигров: Убийство, хаос и безумие, сезон 1
64
ЭНОЛА ХОЛМС
77
Ход королевы
62
ПРОЕКТ POWER
75
Sweet Thooth: Мальчик с оленьими рогами, сезон 1
60
АРМИЯ МЕРТВЕЦОВ
75
Эмили в Париже, сезон 1
58
ОТЦОВСТВО
74

 

Наиболее популярные сериалы и фильмы по времени просмотра.
 
ТОП-10 сериалов   
Время просмотра
(млн часов)
Топ-10 фильмов
 Время просмотра 
(млн часов) 
Бриджертоны, сезон 1
625
ПТИЧИЙ КОРОБ
282
Бумажный дом, часть 4
619
ТАЙЛЕР РЕЙК: ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ
231
Очень странные дела 3
582
ИРЛАНДЕЦ
215
Ведьмак, сезон 1
541
 КАЛЕЙДОСКОП ПОЦЕЛУЕВ 2
209
13 причин почему, сезон 2
496
ПРИЗРАЧНАЯ ШЕСТЕРКА
205
13 причин почему, сезон 1
476
ПРАВОСУДИЕ СПЕНСЕРА
197
Ты, сезон 2
457
ЭНОЛА ХОЛМС
190
Очень странные дела 2
427
АРМИЯ МЕРТВЕЦОВ
187
Бумажный дом, часть 3
426
БЕССМЕРТНАЯ ГВАРДИЯ
186
Джинни и Джорджия, сезон 1
381
УБИЙСТВО НА ЯХТЕ
170
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