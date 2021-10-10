Netflix приоткрыл данные о своих самых популярных шоу
Информация была представлена во временных и в количественных показателях
Во время проходившей в этом году конференции Code со-генеральный директор и директор по контенту Netflix Тед Сарандос поделился значительным объемом данных о некоторых параметрах работы потокового гиганта. Это редкий шаг для компании, которая традиционно не афиширует свою производственную деятельность.
На одном из слайдов, продемонстрированном во время выступления Сарандоса, были представлены цифры по количеству аккаунтов, посмотревших хотя бы две минуты топ-10 проектов гиганта в течение первых 28 дней после начала их демонстрации. А на втором - рейтинг 10 лучших фильмов и сериалов Netflix на основе общего количества часов просмотра в течение первых 28 дней их демонстрации. При этом Сарандос признался, что по ряду параметров даже для самой себя Netflix остается черным ящиком.
Наиболее популярные сериалы и фильмы по количеству аккаунтов, с которых они были просмотрены.
|
ТОП-10 сериалов
|
Число аккаунтов
(млн)
|
Топ-10 фильмов
|
Число аккаунтов
(млн)
|
Бриджертоны, сезон 1
|
82
|
ТАЙЛЕР РЕЙК: ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ
|
99
|
Люпен, сезон 1
|
76
|
ПТИЧИЙ КОРОБ
|
89
|
Ведьмак, сезон 1
|
76
|
ПРАВОСУДИЕ СПЕНСЕРА
|
85
|
Секс/Жизнь, сезон 1
|
67
|
ПРИЗРАЧНАЯ ШЕСТЕРКА
|
83
|
Очень странные дела 3
|
67
|
УБИЙСТВО НА ЯХТЕ
|
83
|
Бумажный дом: часть 4
|
65
|
БЕССМЕРТНАЯ ГВАРДИЯ
|
78
|
Король тигров: Убийство, хаос и безумие, сезон 1
|
64
|
ЭНОЛА ХОЛМС
|
77
|
Ход королевы
|
62
|
ПРОЕКТ POWER
|
75
|
Sweet Thooth: Мальчик с оленьими рогами, сезон 1
|
60
|
АРМИЯ МЕРТВЕЦОВ
|
75
|
Эмили в Париже, сезон 1
|
58
|
ОТЦОВСТВО
|
74
|
ТОП-10 сериалов
|
Время просмотра
(млн часов)
|
Топ-10 фильмов
|
Время просмотра
(млн часов)
|
Бриджертоны, сезон 1
|
625
|
ПТИЧИЙ КОРОБ
|
282
|
Бумажный дом, часть 4
|
619
|
ТАЙЛЕР РЕЙК: ОПЕРАЦИЯ ПО СПАСЕНИЮ
|
231
|
Очень странные дела 3
|
582
|
ИРЛАНДЕЦ
|
215
|
Ведьмак, сезон 1
|
541
|
КАЛЕЙДОСКОП ПОЦЕЛУЕВ 2
|
209
|
13 причин почему, сезон 2
|
496
|
ПРИЗРАЧНАЯ ШЕСТЕРКА
|
205
|
13 причин почему, сезон 1
|
476
|
ПРАВОСУДИЕ СПЕНСЕРА
|
197
|
Ты, сезон 2
|
457
|
ЭНОЛА ХОЛМС
|
190
|
Очень странные дела 2
|
427
|
АРМИЯ МЕРТВЕЦОВ
|
187
|
Бумажный дом, часть 3
|
426
|
БЕССМЕРТНАЯ ГВАРДИЯ
|
186
|
Джинни и Джорджия, сезон 1
|
381
|
УБИЙСТВО НА ЯХТЕ
|
170