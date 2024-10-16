Россия и Китай снимут ремейк комедии «Невероятные приключения итальянцев в России»
Автор: Илья Кувшинов
16 октября 2024
Деталей проекта пока еще нет
Комедия Эльдара Рязанова НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ может обзавестись современным ремейком – правда, теперь он будет сделан совместно с китайскими актерами.
Об этом рассказал председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов на заседании, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР.
Деталей проекта пока еще нет.
Оригинальная лента, снятая в копродукции с Италией, рассказывала о группе итальянских авантюристов, которые приехали в СССР для поиска драгоценностей, спрятанных еще во время революции.
Фото: кадр из фильма НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ
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