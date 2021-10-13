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Фестиваль дебютного кино в Новой Голландии объявил победителей

Автор: Виолетта Палий

13 октября 2021

Смотр прошел с 6 по 13 октября 2021 года

Фильмы конкурсной программы II Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии, а также фильмы членов жюри и пять внеконкурсных программ были показаны на трёх площадках: в «Актовом зале» «Дома 12» в Новой Голландии, в киноцентре «Родина» и в Доме Кино. Победителей фестиваля выбрало международное жюри. Важной частью церемонии закрытия стало объявление победителей проекта Kinolaboratoria, который реализуется при поддержке Hennessy Перспективы.

ОСНОВНОЙ КОНКУРС
• Гран-При (€15 000) — ДЕВУШКА И ПАУК, Рамон Цюрхер, Сильван Цюрхер
• Приз жюри (€10 000) — ПЯТНА, Мерави Герима

КОНКУРС КОРОТКОГО МЕТРА
Лучший короткометражный фильм (три равноценных приза по €5000):
• В ПОИСКАХ АЛИНЫ, Рокхайя Марьеме Бальде
ДВУХСОТЛЕТИЕ, Пабло Альварес-Меса
ЧУВСТВА ЛЕТАЮЩИХ, Данила Липатов

Приз Kinolaboratoria на разработку проекта (два равноценных приза по 500 тыс. рублей):
ФИТОКОНТРОЛЬ, Алексей Михайлов
КОЛКА, Соня Петренко

Грант Hennessy Перспективы (приз — 3 млн рублей)
АНТИСЕКСУС, Дина Караман

Специальное упоминание жюри — ДЕВУШКА С ЛЕМОНГРАССОМ, Пом Бунсермвичи

По решению национального жюри лучшим российским фильмом фестиваля признана картина Екатерины Селенкиной ОБХОДНЫЕ ПУТИ. Специальное упоминание получил фильм БОБОК Александры Карелиной и Ивана Якушева.

В жюри полного метра в этом году вошли вошли кинокритик, член отборочной комиссии Берлинале, фестивалей goEast и DOK Leipzig Барбара Вурм; режиссёр и сценарист, участник программ Каннского и Венецианского кинофестивалей, лауреат премии Asia Pacific Screen Awards Адильхан Ержанов; искусствовед и кинокритик, заместитель главного редактора журнала «Искусство кино» Зара Абдуллаева.

Короткий метр судили кинокритик, шеф-редактор раздела «Кино» на Colta.ru, старший редактор «КиноПоиска» Василий Корецкий; видеохудожница и режиссёр, участница многочисленных международных выставок и кинофестивалей Майя Швейцер;экспериментальная режиссёрка, художница и гуманитарная исследовательница Маша Годованная.

Среди гостей ужина были Роман Абрамович, Александр Роднянский, Сергей Капков, Кантемир Балагов, Юлия Снигирь, Рената Литвинова, Резо Гигинеишвили, Александр Кузнецов, Аглая Тарасова, Алиса Хазанова, Матильда Шнурова, Ксения Тараканова и другие. В фойе «Актового зала» «Дома 12» разместился небольшой pop-up-магазин «Подписные издания» с подборкой книг и журналов о кино.

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