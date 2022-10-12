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Управляющий кинотеатром New Cinema прокомментировал победу в суде над российским офисом Universal

Автор: Виолетта Палий

12 октября 2022

Площадка требовала возместить убытки из-за отмененного проката «Бэтмена»

Управляющий кинотеатром New Cinema (г. Иркутск) Егор Иваненко прокомментировал БК победу в суде над российским юрлицом компании Universal Pictures. Ранее Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск площадки, требовавшей от мейджора выплатить компенсацию в размере 2,9 млн рублей за отмену российского проката фильма БЭТМЕН

«Подобный исход процесса — полностью удовлетворенные судом исковые требования с нашей стороны — был для нас и ожидаем, и прогнозирован нашей юридической службой. Наша позиция была основана на фактах, доводах и четких данных, а позиция ответчика была основана на домыслах и неуместных в данном вопросе моментах. Факт нарушения договора был неоспорим и виден невооружённым глазом даже простому обывателю, а контррасчёты ответчика были основаны на ничем не подтвержденных данных. Более того, мы видели в тех ходатайствах, которые предоставлял ответчик, факт умышленного затягивания процесса, — отметил Иваненко. — Возможно это решение Арбитражного суда города Москвы создаст прецедент, но подчеркнем, прежде всего это был спор двух хозяйствующих субъектов, где один из участников нарушил договорные отношения, а второй участник из-за этого понес существенные убытки в виде неполученной выгоды».  

В марте этого года компании Universal Pictures, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount объявили о приостановке проката своих фильмов в России. Российский прокат фильма БЭТМЕН компания Universal отменила за день до премьеры.

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