В Сочи начал работу фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Смотр открылся фильмом «Голиаф» Адильхана Ержанова

18 сентября на курорте «Роза Хутор» состоялось открытие фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Смотра начался с показа новой работы одного из ведущих режиссеров Казахстана Адильхана Ержанова — картины ГОЛИАФ. Над производством фильма работали компании Short Brothers, Changepoint, All Media (a Start Company) и «Форест-Фильм».

Фильм вошел в программу Orizzonti Extra («Новые горизонты») минувшего Венецианского кинофестиваля. Для Ержанова ГОЛИАФ - не первый опыт копродукции с российскими компаниями, сопродюсерами его предыдущего фильма ШТУРМ были Борис Хлебников и Наталья Дрозд. Как и в ШТУРМЕ, в ГОЛИАФЕ одну из главных ролей играет российская актриса Александра Ревенко. В числе российских продюсеров картины – Георгий Шабанов и Наталья Дрозд.

Действие картины, как и почти всех фильмов Ержанова, происходит в вымышленном ауле Каратас. По сюжету, поселок давно живет под властью криминального авторитета Пошаева. Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто идет против него.

Адильхан Ержанов, режиссер фильма: «В ГОЛИАФЕ присутствует тонкая грань между артом и жанром, и пока непонятно, оценят ли зрители этот баланс или, наоборот, не воспримут. Важно не пропустить фильм, мне кажется, потому что он о вечной теме. К слову, есть лишь две вечные темы – любовь и власть. Этот фильм не о любви. ГОЛИАФ рассказывает о тиране. И о том, что участь любого тирана незавидна. Даже если этот тиран обожаем местными жителями».

Завтра, 19 сентября, состояся показы четырех проектов:

• 13:00 — сериал «Союз спасения. Время гнева» (Kion, реж. Никита Высоцкий и Илья Лебедев);

• 15:30 — сериал «Конец света» (Кинопоиск, реж. Александр Незлобин);

• 18:15 — сериал «Алиса не любит ждать» (Start, реж. Наталия Мещанинова);

• 20:30 — фильм МАЖОР В СОЧИ (Кинопоиск, реж. Никита Власов).

Фестиваль «Новый сезон» продлится до 23 сентября.

Фестиваль «Новый сезон» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Партнеры фестиваля — такси Ultima Яндекс Go, бренды косметики RBG — Russian Beauty Guru и Alterego Italy, оператор наружной рекламы «Восток-Медиа», кеды «Два мяча», стриминговый сервис viju.

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