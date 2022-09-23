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Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» объявил победителей

Автор: БК

23 сентября 2022

Главным фильмом признан «Экспресс», самым ожидаемым сериалом – «Алиса не может ждать»

В Сочи состоялась церемония закрытия фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». В этом году победителей определяли гости, участники и зрители смотра при помощи онлайн-голосования. Лучшим фильмом фестиваля признан ЭКСПРЕСС Руслана Братова, самым ожидаемым сериалом – «Алиса не может ждать» Наталии Мещаниновой (Start).

Список победителей:
• Лучший фильм – ЭКСПРЕСС (реж. Руслан Братов, Okko)
• Самый ожидаемый сериал – «Алиса не может ждать» (реж. Наталия Мещанинова, Start)
• Герой «Нового сезона» – Данила Козловский («13 клиническая», «Иви»)
• Героиня «Нового сезона» – Лиза Ищенко («Алиса не может ждать», Start)
• Открытие «Нового сезона» – режиссер Иван Соснин (ДАЛЕКИЕ БЛИЗКИЕ)

• Спецприз попечительского совета фестиваля – Евгений Сытый (посмертно)

Фестиваль «Новый сезон» проходил при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Партнеры фестиваля – такси «Ultima Яндекс Go», бренды косметики RBG – Russian Beauty Guru и Alterego Italy, оператор наружной рекламы «Восток-Медиа», кеды «Два мяча», стриминговый сервис viju. Информационные партнеры – газета «Ведомости», социальная сеть «ВКонтакте», журнал «Бюллетень кинопрокатчика» и сайт Woman.ru.

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