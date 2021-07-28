Российский фильм «Ничья» включен в конкурсную программу фестиваля в Сан-Себастьяне

Дебютный фильм Лены Ланских НИЧЬЯ (рабочее название — КРОШКА) будет представлен в конкурсной программе «Новые режиссеры» (New Directors) 69-го международного кинофестиваля в городе Сан-Себастьян.

Картину, продюсерами который выступили Сергей Сельянов и Наталья Дрозд, выпустит в прокат компания Sony Pictures.

По сюжету, 14-летняя Вика живет в маленьком уральском городе, собирает ягоду на болотах, помогает маме торговать на продуктовом рынке и танцует в школьном кружке хореографии. А еще у нее есть ребенок, о котором никто не должен знать. Роли в фильме исполняют Анастасия Струкова, Ольга Малахова, Иван Ивашов, Вячеслав Баранов, Владимир Шабельников, Татьяна Тихменева и другие.

Наталья Дрозд, продюсер: «Дебют — это всегда очень ответственно. Мы рады за Лену Ланских — ее профессиональный старт в большом кино, безусловно, удался! Сан-Себастьан — это прекрасное начало режиссерского пути».

Над фильмом работала кинокомпания СТВ при поддержке Министерства Культуры.

28.07.2021 Автор: Виолетта Палий