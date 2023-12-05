Николас Кейдж собирается завершить кинокарьеру

Актер заявил, что его хватит еще на три-четыре фильма

Николас Кейдж задумался о том, чтобы покончить с кино. Актер, которому в следующем году исполнится 60 лет, рассказал об этом в интервью Vanity Fair.

«Мне кажется, что меня хватит еще на три-четыре фильма. Чувствую, я сказал своими работами все, что мог, и зашел так далеко, как только мог… Планирую выбирать проекты более строго и жестко. Хочется уйти на высокой ноте», – заявил актер.

Тем не менее, Кейдж заверил, что открыт к другим формам – в том числе, и к сериальным проектам, чего он раньше еще не делал.

За свою карьеру актер сыграл в более чем ста фильмах и получил «Оскар» за свою работу в психологической драме ПОКИДАЯ ЛАС-ВЕГАС Майка Фиггиса. Активность Кейджа за последние годы вызвана тем, что в 2009 году ему пришлось выплатить налоговой службе $14 млн.

Стоит отметить, что четыре грядущих проекта звезды, которые указаны на IMDB и находятся на разных стадиях производства, предположительно, не входят в «три-четыре» финальных фильма Кейджа.

Фото: кадр из фильма ПАПА ИЗ СПЕЦНАЗА