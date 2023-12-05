top banner

Николас Кейдж собирается завершить кинокарьеру

Автор: Илья Кувшинов

5 декабря 2023

Актер заявил, что его хватит еще на три-четыре фильма

Николас Кейдж задумался о том, чтобы покончить с кино. Актер, которому в следующем году исполнится 60 лет, рассказал об этом в интервью Vanity Fair.

«Мне кажется, что меня хватит еще на три-четыре фильма. Чувствую, я сказал своими работами все, что мог, и зашел так далеко, как только мог… Планирую выбирать проекты более строго и жестко. Хочется уйти на высокой ноте», – заявил актер.

Тем не менее, Кейдж заверил, что открыт к другим формам – в том числе, и к сериальным проектам, чего он раньше еще не делал.

За свою карьеру актер сыграл в более чем ста фильмах и получил «Оскар» за свою работу в психологической драме ПОКИДАЯ ЛАС-ВЕГАС Майка Фиггиса. Активность Кейджа за последние годы вызвана тем, что в 2009 году ему пришлось выплатить налоговой службе $14 млн.

Стоит отметить, что четыре грядущих проекта звезды, которые указаны на IMDB и находятся на разных стадиях производства, предположительно, не входят в «три-четыре» финальных фильма Кейджа.

Фото: кадр из фильма ПАПА ИЗ СПЕЦНАЗА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Новинки декабря в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Глава Татарстана выступил против сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Теща» рвется ввысь
Подробнее
Мультсериал «Мой маленький пони» получил возрастной рейтинг 18+ на «Кинопоиске»
Подробнее
Касса четверга: «Теща» возглавила прокат
Подробнее
«Сказка» Александра Сокурова появилась в сети
Подробнее
Премия «Диалоги в кино» назвала лауреатов
Подробнее
Okko рассказал о новинках декабря
Подробнее
Первый канал возвращает в эфир «Закрытый показ»
Подробнее
Роскомнадзор оштрафовал онлайн-кинотеатры за ЛГБТ-пропаганду почти на 30 млн рублей
Подробнее
Открывается фестиваль авторского кино «Зимний»
Подробнее
Боб Айгер высказался на тему кассовых неудач Disney
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 27 ноября – 3 декабря 2023 года
Подробнее
В России появится новый семейный телеканал «КиноМульт»
Подробнее
Предварительная касса четверга: прокат возглавила комедия «Теща»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 ноября – 3 декабря
Подробнее