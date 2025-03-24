Стали известны лауреаты премии «Ника» за 2024 год

Церемония вручения прошла в московском театре «Маска»

24 марта в московском театре «Маска» состоялась торжественная церемония вручения кинематографической премии «Ника» за 2024 год.

Награда за лучший игровой фильм досталась ленте МАСТЕР И МАРГАРИТА Михаила Локшина, а за лучший сериал – «Плевако» Анны Матисон.

Полный список победителей

• Лучший игровой фильм – МАСТЕР И МАРГАРИТА, реж. Михаил Локшин

• Лучший сериал – «Плевако», реж. Анна Матисон

• Лучшая режиссерская работа – Бакур Бакурадзе (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)

• Лучшая сценарная работа - Андрей Кончаловский, Елена Киселева (СМОТРИ НА МЕНЯ!)

• Лучшая мужская роль – Юра Борисов (КОНЧИТСЯ ЛЕТО) и Евгений Цыганов (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

• Лучшая женская роль – Юлия Снигирь (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

• Лучшая мужская роль второго плана – Роман Мадянов (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)

• Лучшая женская роль второго плана – Евгения Добровольская (ХУЖЕ ВСЕХ)

• Открытие года – Зака Абдрахманова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)

• Лучший неигровой фильм – ЛЕКСО, реж. Олеся Фокина.

• Лучший анимационный фильм – ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, реж. Константин Бронзит

• Лучшая операторская работа – Максим Жуков (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

• Лучшая музыка к фильму – Алексей Рыбников (9 СЕКУНД)

• Лучшая работа режиссера монтажа – Лучшая работа режиссера монтажа — Иван Лебедев (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)

• Лучшая работа художника-постановщика – Денис Лищенко (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

• Лучшая работа художника по костюмам – Галина Солодовникова, Ульяна Полянская (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

• Лучшая работа звукорежиссера – Алексей Самоделко (МАСТЕР И МАРГАРИТА)

• Специальный приз за вклад в кинематографические науки, критику и образование – Владимир Малышев

• Специальный приз за честь и достоинство – Александр Зацепин

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА