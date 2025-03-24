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Стали известны лауреаты премии «Ника» за 2024 год

Автор: БК

24 марта 2025

Церемония вручения прошла в московском театре «Маска»

24 марта в московском театре «Маска» состоялась торжественная церемония вручения кинематографической премии «Ника» за 2024 год.

Награда за лучший игровой фильм досталась ленте МАСТЕР И МАРГАРИТА Михаила Локшина, а за лучший сериал – «Плевако» Анны Матисон.

Полный список победителей
• Лучший игровой фильм – МАСТЕР И МАРГАРИТА, реж. Михаил Локшин
• Лучший сериал – «Плевако», реж. Анна Матисон
• Лучшая режиссерская работа – Бакур Бакурадзе (СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ)
• Лучшая сценарная работа - Андрей Кончаловский, Елена Киселева (СМОТРИ НА МЕНЯ!)
• Лучшая мужская роль – Юра Борисов (КОНЧИТСЯ ЛЕТО) и Евгений Цыганов (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
• Лучшая женская роль – Юлия Снигирь (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
• Лучшая мужская роль второго плана – Роман Мадянов (ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА)
• Лучшая женская роль второго плана – Евгения Добровольская (ХУЖЕ ВСЕХ
• Открытие года – Зака Абдрахманова (ПАПА УМЕР В СУББОТУ)
• Лучший неигровой фильм – ЛЕКСО, реж. Олеся Фокина.
• Лучший анимационный фильм – ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ, реж. Константин Бронзит
• Лучшая операторская работа – Максим Жуков (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
• Лучшая музыка к фильму – Алексей Рыбников (9 СЕКУНД)
• Лучшая работа режиссера монтажа – Лучшая работа режиссера монтажа — Иван Лебедев (КОНЧИТСЯ ЛЕТО)
• Лучшая работа художника-постановщика – Денис Лищенко (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
• Лучшая работа художника по костюмам – Галина Солодовникова, Ульяна Полянская (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
• Лучшая работа звукорежиссера – Алексей Самоделко (МАСТЕР И МАРГАРИТА)
• Специальный приз за вклад в кинематографические науки, критику и образование – Владимир Малышев
• Специальный приз за честь и достоинство – Александр Зацепин

Фото: кадр из фильма МАСТЕР И МАРГАРИТА

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