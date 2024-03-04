НМГ создаст лабораторию для разработки дебютных фильмов и сериалов

Ее руководителем стал директор по стратегическим коммуникациям «СТС Медиа» Ким Белов

Национальная Медиа Группа объявила о запуске Экспериментального Творческого Объединения (ЭТО) – лаборатории для разработки дебютных проектов для развлекательного и информационного сегментов вещания холдинга, онлайн-платформ, а также полнометражных фильмов для кинотеатрального проката.

В рамках лаборатории будут разрабатываться экспериментальные проекты, созданные дебютантами и студентами, которые отправятся в запуск в случае успешной защиты.

Руководителем ЭТО стал директор по стратегическим коммуникациям «СТС Медиа» Ким Белов. «В условиях сложнейшего для всей индустрии вызова нам поставлена самая интересная задача – найти новые творческие кадры и протестировать их в условиях, приближенных к реальным производственным. Мы открыты к работе со студентами и дебютантами, заинтересованы и в идеях, и в людях, и готовы задействовать все возможности холдинга для реализации проектов», – заявил он.

Оценивать проекты участников будет специальный комитет, в состав которого войдут заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию Александр Акопов, генеральный директор «НМГ Студии» Дмитрий Табарчук и другие продюсеры и топ-менеджеры НМГ.