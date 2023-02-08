top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Национальная медиа группа» начинает прием заявок на участие в творческой мастерской «НМГ Дебют»

«Национальная медиа группа» начинает прием заявок на участие в творческой мастерской «НМГ Дебют»

Автор: БК

8 февраля 2023

Участвовать могут студенты сценарных, режиссерских и продюсерских факультетов вузов и киношкол

Национальная Медиа Группа анонсировала прием заявок на очную образовательную программу «НМГ Дебют». До десяти отобранных участников будут на три месяца прикреплены к наставникам из числа режиссеров, сценаристов и продюсеров НМГ. В ходе обучения участник программы и наставник будут совместно работать над проектом (или проектами) в формате индивидуальной творческой мастерской.

Подать заявку можно до 28 февраля на сайте программы debut.nmg.ru.

В числе наставников программы — Федор Бондарчук, Жора Крыжовников, Александр Акопов, Антон Федотов, Дмитрий Табарчук, Павел Данилов, Игорь Тудвасев и другие сценаристы, режиссеры и продюсеры.

Участникам будет выплачиваться вознаграждение в размере 25 тысяч рублей ежемесячно в течение трех месяцев.

К участию приглашаются студенты сценарных, режиссерских и продюсерских факультетов российских творческих вузов и киношкол — государственных и частных — а также выпускники этих факультетов (не ранее 2020 года выпуска).

По итогам программы будет вынесено решение о дальнейшей судьбе участника и/или проекта. Студенты, успешно прошедшие программу, получат возможность стать сотрудниками одного из активов НМГ. Авторы самых интересных проектов смогут реализовать их на одной из площадок холдинга. С особенно талантливыми участниками программы может быть заключен first-look deal.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: новые «О чем говорят мужчины» стартуют со второй строчки
Подробнее
Совет Федерации предлагает отменить штрафы за показ зарубежных фильмов без прокатного удостоверения
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 февраля
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в январе 2023 года
Подробнее
«Чебурашка» заработал 6 млрд рублей в российском прокате
Подробнее
Международная касса: «Аватар: Путь воды» обогнал «Титаник»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: новые «О чем говорят мужчины» стартуют со второй строчки
Подробнее
«Иви» анонсировал премьеры февраля 2023 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: рекордные «Простые удовольствия» для «Квартета И»
Подробнее
Январь 2023 года стал лучшим месяцем за всю историю российского проката
Подробнее
Wink представил новинки февраля 2023 года
Подробнее
Издательская группа «Эксмо-АСТ» будет инвестировать в экранизации российских книг
Подробнее
ИРИ начал прием заявок на конкурс по созданию национального контента
Подробнее
«Аватар: Путь воды» установил рекорд сборов в Казахстане
Подробнее
Касса четверга: лучшей новинкой стал фильм «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»
Подробнее
Стали известны номинанты X премии АПКиТ
Подробнее
«Чебурашку» посмотрели в кинотеатрах 20 млн зрителей
Подробнее
Киновселенную DC ждет глобальный перезапуск
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 9–12 февраля 2023 года
Подробнее
Американская касса: «Аватар: Путь воды» сместился на третью строчку рейтинга
Подробнее