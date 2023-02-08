«Национальная медиа группа» начинает прием заявок на участие в творческой мастерской «НМГ Дебют»

Участвовать могут студенты сценарных, режиссерских и продюсерских факультетов вузов и киношкол

Национальная Медиа Группа анонсировала прием заявок на очную образовательную программу «НМГ Дебют». До десяти отобранных участников будут на три месяца прикреплены к наставникам из числа режиссеров, сценаристов и продюсеров НМГ. В ходе обучения участник программы и наставник будут совместно работать над проектом (или проектами) в формате индивидуальной творческой мастерской.

Подать заявку можно до 28 февраля на сайте программы debut.nmg.ru.

В числе наставников программы — Федор Бондарчук, Жора Крыжовников, Александр Акопов, Антон Федотов, Дмитрий Табарчук, Павел Данилов, Игорь Тудвасев и другие сценаристы, режиссеры и продюсеры.

Участникам будет выплачиваться вознаграждение в размере 25 тысяч рублей ежемесячно в течение трех месяцев.

К участию приглашаются студенты сценарных, режиссерских и продюсерских факультетов российских творческих вузов и киношкол — государственных и частных — а также выпускники этих факультетов (не ранее 2020 года выпуска).

По итогам программы будет вынесено решение о дальнейшей судьбе участника и/или проекта. Студенты, успешно прошедшие программу, получат возможность стать сотрудниками одного из активов НМГ. Авторы самых интересных проектов смогут реализовать их на одной из площадок холдинга. С особенно талантливыми участниками программы может быть заключен first-look deal.